Il re Carlo Gustavo di Svezia toglie a cinque nipoti il titolo di Altezza

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) Da reali a comuni cittadini. Manterranno i loro titoli di duca o duchessa, ma non avranno più doveri reali da svolgere ufficialmente. Il re svedeseha tolto ai suoi, i tre figli della principessa Madeleine e Chris O’Neill e i due del principeFilippo e della moglie Sofia, ildi “Sua”.Come riporta la BBC, la decisione dipende dalla volontà di ridurre il numero di membri della famiglia reale da dover pagare per i propri ruoli ufficiali. I bambini, di età compresa tra 1 e 5 anni, infatti, non riceveranno più i soldi annuali che in teoria gli sarebbero spettati. L’esperto reale, Roger Lundgren, ha riferito che la nuova linea è stata adottata dopo un attento esame del numero crescente di reali: “Il Parlamento ha annunciato alcuni anni fa che avrebbe modificato ...

