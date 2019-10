Franco Gatti rivela | Mio figlio beveva molto | è stata la sua disgrazia

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Alessandro Zoppo Il cantante dei Ricchi e Poveri, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, parla di suoAlessio, scomparso nel 2013 a soli 23 anni: “Era un genio, ma ha fatto una cazzata in vita sua e l’ha pagata cara”è stato ospite di Caterina Balivo nel corso della puntata di Vieni da me andata in onda su Rai1 nel pomeriggio dell’8 ottobre 2019. Il “baffo” dei Ricchi e Poveri ha ripercorso la sua lunga carriera, iniziata con i Jets nella metà degli anni ’60 e proseguita con successi come Che sarà e Sarà perché ti amo, e il suo privato, segnato dal dolore per la perdita delAlessio. Era il 13 febbraio 2013 quando il ragazzo, appena 23enne, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Capolungo a Nervi, nel levante di Genova. Alessio è stato stroncato da un infarto, procurato da un cocktail di alcol ed eroina, come certificato dagli esami ...

