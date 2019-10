Destiny 2 | le difficoltà Eroe e Leggenda di Caccia all' Incubo saranno disponibili a

Fonte : eurogamer

(Di martedì 8 ottobre 2019) Due nuoveperall'stanno per essere aggiunte oggi all'interno di2, dopo il reset settimanale che si terrà alle 19:00, orario italiano.all'è la nuova attività di Ombre dal Profondo: al momento, è possibile giocare solo allaAdepto con un livello di Potere raccomandato di 860. Dopo il reset, sarete in grado di giocare aEore e, che porterà il livello di Potere a 900.Queste nuovearriveranno con una nuova gamma di modificatori da affrontare, che senza dubbio renderanno la vostra vita più difficile. L'ultima, Maestro, arriverà a partire dal 15 ottobre: c'è un trionfo legato a questache potrete prendere solo se riuscirete a non morire. Credete di farcela?Leggi altro...

Eurogamer_it : Le difficoltà Eroe e Leggenda di Caccia all'Incubo arriveranno oggi su #Destiny2. -