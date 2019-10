Morgan senza casa dice di vivere in uno sgabuzzino | ma viene smentito

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Si parla anche dello sfratto dia Live non è la D'Urso, ma le cose non stanno proprio come vengono raccontate da lui... Tra i vip in difficoltà e quelli che non arrivano alla fine del mese, a "Live Non è la D’Urso" si parla diche dopo lo sfratto ha rilasciato dichiarazioni allarmanti su dove vive. Tutti i giornali raccontano che il cantante vive in unopieno di insetti. In studio c’è Jessica la mamma di Lara, una delle sue due figlie, la prima avuta dalla lunga relazione con Asia Argento. Jessica rassicura tuttindo chesta bene e sta cercando di rimettere a posto tutte le pendenze economiche."Non vive in unopieno di insetti, ma era una metafora. Io conosco Marco, ci ho vissuto e lui ha anche la fobia degli insetti, non ha cambiato vita, ha semplicemente cambiato”, racconta Jessica, cheperò subito attaccata dagli ...

