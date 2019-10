Maltempo | tromba d'aria in Calabria | edifici danneggiati e alberi divelti

Maltempo nel Vibonese - tromba d'aria si abbatte su Pizzo Calabro : Una tromba d'aria, con pioggia battente e venti a forte velocità, ha colpito Pizzo, vicino Vibo Valentia. Colpiti diversi edifici pubblici, compreso il Municipio e la vicina scuola dell'Infanzia di via Nazionale. I danni della tromba d'aria Molti i tetti scoperchiati dalle tegole e diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Danneggiata anche la segnaletica stradale, le pensiline per i bus e alcuni alberi. Ci sono stati anche alcuni allagamenti a ...

Maltempo in Sicilia : tromba marina davanti a Taormina : Il Maltempo è tornato ad avvolgere la Sicilia dopo una breve fase stabile e più calda. Forti temporali stanno investendo da diverse ore ennese e catanese, tanto da causare molti disagi e...

Freddo e Maltempo al Nord : violento nubifragio a Udine - tromba d’aria a Jesolo [FOTO e VIDEO] : La domenica tipicamente autunnale di oggi prosegue con una serata di forte maltempo al Nord. Un violento nubifragio ha colpito Udine dove sono caduti oltre 70mm di pioggia e la temperatura è crollata a +13°C, dopo una massima di appena +18°C. Forte maltempo in tutto il Nord/Est (spiccano gli 81mm di Alano di Piave), e sempre nel pomeriggio (intorno alle 16:30) una tromba d’aria ha attraversato il litorale di Jesolo, mentre il mare era in ...

Forte Maltempo al nord-est : grossa tromba marina a Rosolina Mare : Una Forte ondata di maltempo sta investendo le regioni nord-orientali da questa mattina: trattasi di un vasto fronte temporalesco carico di precipitazioni, fulmini e anche grandine che sta...

Maltempo - governo nega lo stato di emergenza nazionale a Milano Marittima dopo la tromba d’aria del 10 luglio : “Capisco che, in queste ore, il nervosismo serpeggi nelle file della Lega, soprattutto in chi ricopre, almeno al momento, in un governo dimissionario, l’incarico importante di sottosegretario. Però c’è un limite: si chiama realtà dei fatti. E la realtà dei fatti è una: il governo ha escluso Milano Marittima dal riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, anche se non ci diamo per vinti e speriamo che presto questa ...

Maltempo in Calabria - spettacolare tromba marina nelle acque di Favazzina [FOTO] : Il Maltempo che ieri, nel giorno di Ferragosto, ha interessato la Calabria con nubifragi sulla Costa degli Dei e freddo in montagna, nel corso del pomeriggio ha provocato anche una tromba marina al largo di Favazzina, pochi chilometri a nord dello Stretto di Messina, lungo la Costa Viola, in provincia di Reggio Calabria. Il “cono” d’aria ha dato spettacolo nelle acque del basso Tirreno, dove il mare è caldissimo e ...

Maltempo - nubifragio e tromba d'aria a Verbania : alberi sradicati e tetti divelti. FOTO : Maltempo, nubifragio e tromba d'aria a Verbania: alberi sradicati e tetti divelti. FOTO Piogge violente e forte vento nella provincia piemontese. Danneggiate case e strade. Turisti evacuati da un campeggio e da un albergo a Formazza, in alta Val d'Ossola. Quattro le persone rimaste ferite Parole chiave: ...