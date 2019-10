Lucia Rivera si complimenta con il suo Marquez | Sono fiera di te

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) La sexy modella spagnolaRomero, fidanzata di Marc, è stata una delle prime a congratularsi con il 26enne di Cervera per la conquista del mondiale di motogp: "orgogliosa di te". Marcha dimostrato ancora una volta di non avere rivali in motogp. Il centauro spagnolo della Honda ha vinto con autorevolezza il suo ottavo titolo mondiale in carriera e l'ha fatto al termine di una stagione, l'ennesima, perfetta. Il segreto del 26enne iberico è sicuramente il talento, la tenuta mentale e la sua tranquillità nella sfera personale. Il Cabroncito, infatti, da qualche tempo ha allacciato una relazione con la modella spagnolaRomero.Qualche settimana fa, lo stessoaveva parlato così ai microfoni di XL Semanal: "Seinnamorato? Penso di essere in quella fase, sì. Vediamo, ho una ragazza. Non vivrò mai da solo, ho bisogno dei miei ...

