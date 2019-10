Elisabetta II e gli schiaffi in pubblico al nipote | Non discutere con me | sono la

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia/ Ecco perché hanno litigato : presunta verità : Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, Ecco perché hanno litigato le due ex Veline di Striscia la Notizia, dettagli inediti.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia : ecco perché non si parlano più : Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non si parlano più. ecco perché la loro amicizia è terminata Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia formavano una coppia d’amiche stupenda. Le due si erano conosciute sul bancone di Striscia la Notizia dove hanno ricoperto il ruolo di veline e il loro legame è durato nel tempo. Elisabetta, poi, per […] L'articolo Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: ecco perché non si parlano più ...

Striscia la Notizia - rottura tra Elisabetta Canalis e la Corvaglia : "Cos'è successo davvero" - bomba-Dagospia : La storica amicizia tra le due ex veline del tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis, sembra ormai irrimediabilmente terminata. Le voci si rincorrono da tempo, ma le due dirette interessate non hanno mai dato spiegazioni ufficiali sul perché di tale all

La Regina Elisabetta II conosce tutte le canzoni degli Wham! : La Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesAnche le regine hanno i loro gruppi musicali ...

Elisabetta Gregoraci e l’incidente del figlio : “Ho temuto per lui” : Elisabetta Gregoraci racconta i momenti difficili vissuti nei mesi scorsi dopo un incidente del figlio Nathan Falco che, a causa di una caduta, si è dovuto sottoporre ad un’operazione. Tutto è iniziato lo scorso aprile quando il figlio della Gregoraci, nato dal suo amore per Flavio Briatore, si trovava insieme alla baby sitter. Il bambino ha 9 anni e una passione per il monopattino, da cui è caduto, facendosi molto male. “La tata mi ...

Elisabetta Gregoraci racconta l'incidente del figlio : "Ha portato un tutore per due mesi" : Al sito 'Ok Salute' la showgirl ha parlato per la prima volta dell'ansia per la salute di Nathan Falco, caduto dal...

Principe Andrea - la polizia parigina invita il figlio della regina Elisabetta a collaborare : “È chiaramente coinvolto nel caso Epstein” : Dopo le recenti nuove accuse dell’ex schiava del sesso di Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre, si complica la posizione del Principe Andrea, il terzogenito della regina Elisabetta coinvolto nello scandalo sessuale che ha portato al suicidio in carcere il miliardario americano. La polizia parigina che indaga sul caso assieme a quella americana ha infatti invitato il Duca di York a collaborare all’inchiesta sul traffico di minori in cui ...

“La Regina Elisabetta conosceva tutte le canzoni degli Wham e volle conoscerli” - la rivelazione dell’ex manager del gruppo : Chissà se anche lei ha pianto come i milioni di fan quando George Michael è morto il giorno di Natale del 2016. Una curiosità legittima su la Regina Elisabetta dopo le rivelazioni di Bryan Morrison, manager del duo, nella biografia a 11 anni dalla sua morte. Ebbene il produttore racconta che The Queen era una vera e propria fan degli Wham! al punto da conoscere tutte le loro canzoni e volerli persino incontrare di persona. Sua Maestà avrebbe ...

Principe Andrea - l’ex schiava di Epstein rivela : “Il figlio della regina Elisabetta mi fece bere vodka e poi facemmo sesso in bagno” : “Il Principe Andrea ha fatto bere vodka e poi abbiamo fatto sesso in bagno“. È quanto ha raccontato Virginia Giuffre, l’ex schiava del sesso del miliardario americano Jeffrey Epstein – morto suicida in carcere a New York lo scorso 10 agosto – in un’intervista alla tv Usa Nbc, rivelando al pubblico ciò che ha già raccontato ai giudici e che si trova agli atti del processo in corso. Le nuove accuse mosse dalla ...

Principe Andrea - la rivelazione di Courtney Love : “Il figlio della regina Elisabetta venne da me per una notte di sesso” : “Il Principe Andrea è venuto da me per una notte di sesso“. È questa l’accusa lanciata da Courtney Love, moglie del defunto leader dei Nirvana Kurt Cobain, in un’intervista al tabloid britannico Sun rivelando nuove indiscrezioni che riguardano il Duca di York, terzogenito della regina Elisabetta, già coinvolto nell’inchiesta per abusi sessuali del miliardario morto suicida in carcere Jeffrey Epstein, suo amico. ...

Elisabetta Franchi commossa per il marito - il gesto : “Voglio ridargli vita” : Il marito di Elisabetta Franchi, la confessione della stilista sulla sua vita privata Elisabetta Franchi, la nota stilista italiana, ha parlato di suo marito a Forbes.it, commuovendosi per quello che ha fatto per lei. Nel suo documentario – in onda su Real Time – Essere Elisabetta, racconta la sua vita lavorativa, ma anche quella privata, […] L'articolo Elisabetta Franchi commossa per il marito, il gesto: “Voglio ridargli ...

“Riuscito tutto”. Elisabetta Gregoraci e il figlio in sala operatoria. Tutti avevano visto quelle immagini : Ve lo diciamo subito, Nathan Falco Briatore sta bene, tuttavia, nei giorni precedenti ha subito un piccolo intervento. Il piccolo, nato dall’amore tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, è stato ricoverato in clinica per rimuovere alcuni ferri dal braccio. Un’operazione semplice, ma sempre un po’ preoccupante per una mamma tenera e premurosa come Elisabetta Gregoraci. Per tirarsi un po’ su, la showgirl ha postato sui social alcune foto del ...

Gli auguri di Meghan a Harry per il compleanno sono l'ennesima frecciata a Kate e Elisabetta : C’è Diana, William, Filippo e il piccolo Archie. Nel collage di scatti scelti da Meghan per celebrare i 35 anni del marito, il principe Harry compare al fianco delle persone più importanti della sua vita: la mamma, il fratello, il nonno e il figlio. Qualcuno però manca all’appello, e la scelta potrebbe essere dettata dai battibecchi avuti con la duchessa di Sussex.Della cerchia più ristretta della royal ...

Elisabetta Gregoraci - il figlio Nathan Falco in sala operatoria : «Aspetto che tu esca…» : Elisabetta Gregoraci, paura per il figlio Nathan Falco. Il piccolo di Elisabetta Gregoraci e dell’ex marito, l’imprenditore Flavio Briatore, è in sala operatoria e nel mentre la mamma ha deciso, per darsi un po’ di coraggio, di postare alcune immagini che la vedono felice assieme al piccolo. L’intervento non è grave ed Elisabetta ha voluto tranquillizzare i numerosi follower spiegando che riguarda solo la rimozione di alcuni ferri dal ...