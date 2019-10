Fonte : ilsecoloxix

(Di domenica 6 ottobre 2019) Procura e Finanza hanno in mano le prove che dimostrano come Aspi e Spea abbiano alterato lesullo stato di sicurezza di ponti edella direzione Primo Tronco di Genova anche dopo il crollo del Morandi

paoloferrarelli : RT @SebasInterp: ??Viadotti, trovate le carte: «Relazioni falsificate in Liguria» ??Procura e Finanza hanno in mano le prove che dimostrano… - GiancarloGarci6 : RT @serebellardinel: Procura e Finanza hanno le prove che sono state alterate le relazioni sullo stato di sicurezza di ponti e viadotti del… - deegibons : Viadotti, trovate le carte: «Relazioni falsificate in Liguria» - Il Secolo XIX -