Il Tributo per Nadia Toffa - Ilary Blasi rompe il silenzio sui social e Selvaggia Lucarelli la difende : Il tributo a Nadia Toffa nella prima puntata de Le Iene ha suscitato quache polemica. Ilary Blasi è stata criticata per la sua assenza dal momento che negli ultimi tempi si alternava alla...

Crisi climatica - l’esperto : “Tutti possiamo dare il nostro conTributo” : “Tutti possiamo contribuire a contrastare il cambiamento climatico, in ogni ambito della nostra vita: migliorare l’isolamento termico nelle abitazioni; mangiare meno carne; limitare i viaggi in aereo che costano poco, ma inquinano molto; usare e riusare gli oggetti.” L’invito è arrivato dal climatologo Luca Mercalli, presente al festival Internazionale a Ferrara durante un incontro in collaborazione con Etica Sgr. Gesti ...

L’episodio Tributo a Luke Perry in Riverdale 4 - brutale ma necessario : “Siamo una famiglia” : Luke Perry in Riverdale 4 verrà ricordato con un episodio tributo che aprirà la nuova stagione. In questa occasione, la serie teen mystery della CW metterà da parte le storyline intrigate e complessa a cui siamo abituati, per concentrarsi su una vera tragedia, sia dentro che fuori lo schermo: la morte dell'attore interprete di Fred Andrews. Per ricordare la star icona di Beverly Hills 90210 e il suo personaggio, gli sceneggiatori volevano ...

Riverdale 4×01 piange Luke Perry nel promo dell’episodio-Tributo che dice addio a Fred Andrews (video) : Riverdale 4x01 è un episodio già destinato a far commuovere. Nelle ultime ore, la rete americana The CW ha rilasciato il promo che mostra lo straziante funerale di Fred Andrews, un evento che sconvolge tutta la cittadina, in particolare suo figlio Archie. "Non so cosa fare", dice sospirando e in un'altra sequenza: "Il signor Andrews sarà sempre una parte di Riverdale. Ti voglio così tanto bene, papà." In Memoriam renderà omaggio ovviamente a ...

Soluzioni per ottenere un iPhone 11 tramite offerte Vodafone : con o senza conTributo iniziale : Arrivano in questi giorni alcune notizie particolarmente interessanti per tutti gli utenti che stanno valutando la possibilità di acquistare un iPhone 11 tramite Vodafone. Dopo avervi fornito alcune informazioni preliminari durante il mese di settembre sulle nostre pagine, in merito alle prime mosse ufficiali da parte della compagnia telefonica, oggi 3 ottobre è importante capire quali siano le condizioni poste dallo stesso operatore. Nello ...

“Vergogna!”. Teo Mammucari - i fan non perdonano l’assenza al Tributo per Nadia Toffa : La punta di ieri è ancora nel cuore di tutti. Il saluto che cento iene hanno voluto dare a Nadia Toffa, scomparsa il 13 agosto scorso a 40 anni, è stato da pelle d’oca. Da pelle d’oca anche il discorso di Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha parlato di Nadia, del suo percorso, delle sue gioie e dei suoi dolori. L’Italia intera si è commossa e non poteva essere diversamente. Subito dopo le parole della Marcuzzi è stato mandato in onda un video, ...

Le iene - Miriam Leone spiega perché non è apparsa al Tributo a Nadia Toffa : Su Italia 1 è stata trasmessa la puntata speciale dedicata al ricordo di Nadia Toffa, l'ormai ex iena scomparsa lo scorso 13 agosto dopo aver combattuto a lungo contro il cancro. Il nuovo appuntamento tv, che ha dato il via alla nuova edizione de Le iene, ha riservato ai telespettatori dei momenti particolarmente emozionanti e ha visto 100 collaboratori, tra coloro che si sono susseguiti come inviati e/o conduttori nel corso dei 23 anni di ...

Le Iene - polemiche su Ilary Blasi e Mammucari assenti al Tributo per Nadia Toffa : perché non erano in studio : Martedì primo ottobre è andata in onda su Italia 1 la prima puntata della nuova edizione de Le Iene, che si è aperta con un toccante discorso della conduttrice Alessia Marcuzzi in memoria di Nadia Toffa, scomparsa lo scorso agosto. Davide Parenti ha voluto riunire tutte le Iene, ben 100, tra le qual

Parrucche per le pazienti ontologiche : in Emilia Romagna conTributo di 400 euro : Le pazienti oncologiche che scelgono di indossare una parrucca potranno contare - in Emilia Romagna - su un contributo di 400 euro. Il contributo sarà indipendente dall’Isee e dalla situazione reddituale della paziente. Potranno beneficiarne le donne in cura residenti in Emilia-Romagna.Continua a leggere

Questa startup vi chiede un conTributo per piantare un trilione di alberi coi droni : La startup Now usa droni per piantare alberi (foto: Pixabay) piantare un trilione di alberi, per salvare il pianeta. E farlo usando i droni, anziché i metodi tradizionali. È questo l’obiettivo di Now, startup che permette, tramite una donazione, di sostenere la riforestazione dal cielo. La semina fatta a mano, infatti, richiede tempi lunghissimi, oltre a persone e mezzi. Con i droni invece si possono piantare molti più semi, anche in aree ...

Svelata la trama di Riverdale 4×01 - l’episodio Tributo a Luke Perry con Shannen Doherty : Riverdale 4x01 avrà il compito di arrivare dove il revival di Beverly Hills 90210 non è riuscito, ovvero dritto al cuore dei fan che potranno finalmente dire addio al loro amato Fred Andrews ovvero Luke Perry. Finalmente The CW ha rivelato la trama del primo episodio della nuova stagione senza rivelare ulteriori dettagli oltre a quelli già noti limitandosi a parlare di una telefonata destinata a sconvolgere la vita di Archie. Il giovane ...

Governo : Boschi - ‘lavoriamo per portare nostro conTributo a questo esecutivo’ : Milano, 13 set. (AdnKronos) – “Sicuramente lavoriamo per portare il nostro contributo a questo Governo e perché il Governo possa far bene nell’interesse del Paese”. Lo ha sottolineato il deputato del Pd, Maria Elena Boschi durante l’evento “Il tempo delle donne” alla Triennale di Milano. L'articolo Governo: Boschi, ‘lavoriamo per portare nostro contributo a questo esecutivo’ sembra ...

