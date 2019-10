Fonte : gossipetv

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Vittorio, ila Live – Non è la d’Urso. Barbara: “, ti è uscita una te..a”e Vittoriosono planati a Live – Non è la d’Urso, presentati come la ‘coppia’ più litigiosatv. E in effetti in passato i due sono stati protagonisti di … L'articolo, il: cheproviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Sgarbi e Alessandra Mussolini, il bacio della pace: che passione! - marklotito97 : RT @ITERESI1: Si sta scrivendo la storia della tv.. Momento Epico.. Il bacio di Alessandra Mussolini a Vittorio Sgarbi e io c'ero.. Incolla… - marklotito97 : RT @Tristan__esdpv: Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini si baciano. 07/10/2019. Io c’ero. #noneladurso -