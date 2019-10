Ma gli uomini in divisa non perdono la calma

Sono cinque gli uomini delle forze dell'ordine morti dall'inizio del 2019 : Francesca Bernasconi Con i due agenti uccisi ieri a Trieste, il bilancio sale a cinque morti. Da Bergamo a Foggia, passando per Roma: ecco tutti gli episodi di quest'anno Con i due poliziotti uccisi ieri nella sparatoria di Trieste, sale a 5 il bilancio degli uomini delle forze dell'ordine morti quest'anno. dall'inizio del 2019, infatti, Sono quattro gli episodi che hanno fatto registrare dei caduti appartenenti alla polizia o ...

gli uomini meglio vestiti della settimana : Con la chiusura della Paris Fashion Week non potevamo che selezionare gran parte degli uomini meglio vestiti della settimana proprio a partire dai front row delle sfilate all'ombra della Tour Eiffel: la settimana della moda parigina, infatti, è quella che dura di più nella programmazione del fashion month, attraendo celebrità da tutto il mondo. Dopo i primi fashion show della settimana scorsa, dove Rami Malek e Charlie ...

Uomini e donne - lite fra Tina Cipollari ed Er Faina : «Pagliaccio - leone da tastiera!» Maria De Filippi deve intervenire : I rapporti fra Tina Cipollari, opinionista di “Uomini e donne” e Damiano Coccia, meglio noto come “Er Faina, yotutuber ed ex concorrente di “Temptation Island Vip 2”, non sono mai stati buoni. I due hanno già avuto alcune discussioni durante la trasmissione, ma stavolta è scoppiata una violenta lite e per sedarla è dovuta intervenire la conduttrice Maria De Filippi. La Cipollari rinnova le accuse: er Faina ha fatto dei video contro di lei, ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con record italiano! Record anche per gli uomini ma niente finale! Tamberi vuole il massimo nell’alto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29: E’ il momento della finale dei 400 ostacoli. Si preannuncia un bello spettacolo con Ashley Spencer (Usa), Anna Ryzhykova (Ukr), Sydney Mclaughlin (Usa), Rushell Clayton (Jam), Dalilah Muhammad (Usa), Sage Watson (Can), Zuzana Hejnová (Cze), Lea Sprunger (Sui). Sarà tripletta Usa? 20.29: errore di Zayas 20.28: Nedasekau, tra mille difficoltà, è lì. E’ il numero uno stagionale ...

Uomini e Donne - Er Faina pubblica gli screenshot : disintegrata Tina Cipollari? Cosa si vede : Nello studio di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, Tina Cipollari si è trovata finalmente faccia a faccia con il suo acerrimo nemico Er Faina, ormai noto ai molti per la sua partecipazione al docureality Temptation Isalnd Vip. Sono anni che l'opinionista di Maria De Filippi cova rancore nei confro

“Gravidanza dura - una pericolosa infezione”. Uomini e Donne - ansia per Diletta Pagliano. Cosa sta succedendo : Poche come Diletta Pagliano hanno saputo catalizzare l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne. La sua storia con Leonardo Greco aveva fatto sognare. Insieme infatti erano riusciti ad appassionare l’intero pubblico di Canale 5 con la loro storia d’amore, arrivata poi al capolinea in maniera a tratti inaspettata. Diletta Pagliano sembrava smarrita poi ha ritrovato, in seguito, la serenità e l’amore a fianco di Alessandro. Una storia bellissima ...

Uomini e Donne - Diletta Pagliano : gravidanza dura per l’ex corteggiatrice : Uomini e Donne, gravidanza difficile per Diletta Pagliano: nessun rapporto con Leonardo Greco Diletta Pagliano è sicuramente una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. I telespettatori che seguono da sempre il noto programma di Maria De Filippi conosceranno sicuramente il percorso portato avanti con Leonardo Greco. Insieme sono riusciti ad appassionare l’intero pubblico […] L'articolo Uomini e Donne, Diletta Pagliano: ...

"Lavoravo più degli uomini". De Niro accusato di discriminazioni di genere da una ex dipendente : Robert De Niro è stato accusato di “discriminazione di genere” dalla sua ex assistente Graham Chase Robinson, che lo ha denunciato al tribunale federale di Manhattan, chiedendo un risarcimento di 12 milioni di dollari. La donna ha accusato l’attore premio Oscar di aver creato un ambiente di lavoro ostile alle donne utilizzando un linguaggio sessista. Secondo la testimonianza di Robinson l’attore si sarebbe rivolto ...

Salute - noduli della tiroide : donne colpite 5 volte più degli uomini : “Colpiscono tra il 30 e il 40% degli adulti, ma solo nel 5% dei casi si tratta di noduli maligni. Le più colpite sono le donne: parliamo di un rapporto di circa 5 a 1 rispetto agli uomini”. Sono questi i numeri che Rinaldo Guglielmi, Direttore della Struttura Complessa Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell’Ospedale Regina Apostolorum, fornisce in merito al problema dei noduli della tiroide. Si tratta di una patologia ...

Suicidi in Europa - sono quasi solo gli uomini a togliersi la vita – infografiche : Suicidi in Europa, sono quasi solo gli uomini a togliersi la vita – infografiche In Europa le differenze nella tendenza al Suicidio sono notevoli, lo sappiamo, ne abbiamo parlato. Ci si toglie la vita di più a Nord e a Est che ni Paesi Mediterranei. Ma c’è una particolarità comune a tutti. sono molto di più gli uomini delle donne a suicidarsi. Vediamo dove e a quale età il gap tra i sessi è maggiore nella nostra ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari furiosa si scaglia contro Er Faina - Maria De Filippi deve fermarla : Bollenti le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne, in onda oggi pomeriggio 3 ottobre su Canale5. Maria De Filippi ha infatti invitato in studio Alessia Marcuzzi e le coppie della corrente edizione di Temptation Island Vip, che hanno abbandonato il programma prima del tempo. Tuttavia

Anticipazioni Uomini e donne 3 ottobre : Tina si scaglia contro Damiano Er Faina (Video) : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, di cui domani 3 ottobre verrà trasmessa una nuova puntata del trono classico. Le Anticipazioni, che sono state pubblicate in queste ore sulla pagina ufficiale Instagram del programma e su WittyTv, rivelano che in studio arriveranno alcune delle coppie protagoniste di questa seconda stagione di Temptation island Vip, tra cui Damiano Er Faina che avrà un durissimo scontro verbale in studio ...

Barcellona-Inter 2-1 - Champions League : i nerazzurri sognano con Martinez - la doppietta di Suarez gela gli uomini di Conte : L’Inter non è riuscita nell’impresa di battere il Barcellona al Camp Nou, i nerazzurri sono passati in vantaggio dopo due minuti con Lautaro Martinez e hanno sognato l’impresa per un’ora poi è saltata fuori la maggiore qualità dei padroni di casa che si sono imposti per 2-1 grazie a una micidiale doppietta di Luis Suarez. Ora la rincorsa dell’Inter verso la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League ...