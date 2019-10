Bimbo cade dalla giostra | ricoverato con un grave trauma cranico

Mamma mette il Bimbo nella vasca da bagno e va al computer su face book - ciò che accade al piccolo è terrificante : Una Mamma di 34 anni Shannon Johnson che viveva a Fort Lupon, in Colorado aveva un bambino di 13 mesi che soffriva di epilessia. Una sera lo ha messo nella vasca da bagno per fare il bagnetto e lei è andata in un’altra stanza al computer . Si è collegato sui social e ha pensato solo a chattare dimenticandosi per parecchio tempo del bambino. Dopo un po’ sentendo solo silenzio è andata in bagno e ha visto che il bambino ...

Padova - coppia di Sinti minaccia un Bimbo per aver fatto cadere il nipote : Le urla dei due, denunciati per minacce, si sarebbero rivolte anche ai maestri che avrebbero impedito loro di varcare l'ingresso della scuola per prendersela con l'alunno. Stavano giocando nel cortile della scuola, durante il momento di ricreazione e rotolandosi per gioco, uno dei due si è fatto male. Tutto normale, visto che al centro della vicenda ci sono dei bambini. Se non fosse stata per la reazione, spropositata, di due adulti, che ...

Salva Bimbo che cade dal balcone - Angel : "Sogno di diventare cittadino italiano" : Il 20enne che ha preso al volo il piccolo di Casalmaiocco è stato ricevuto con la famiglia dal prefetto di Lodi e ricorda: "Attimi bruttissimi, non sapevo cosa fare"

Salva un Bimbo che cade dal balcone - il racconto di Angel : "Ho fatto quello che dovevo" | Guarda : "Ero spaventato anche io, ma ho fatto quello che dovevo - si schernisce - ma non sono un eroe". Il suo racconto a NewsMediaset

Bimbo cade DAL BALCONE : 20ENNE LO PRENDE AL VOLO/ Angel si è tuffato per salvarlo : BIMBO CADE dal BALCONE, 20ENNE lo PRENDE al VOLO. Angel Micael si è tuffato per salvarlo, riportando qualche escoriazione: ma c'è stato il lieto fine

Bimbo di 5 anni cade dal balcone : passante lo prende al volo : E' successo a Casalmaiocco, in provincia di Lodi. Alcuni clienti di un autolavaggio hanno notato la situazione e hanno dato...

Bimbo cade da balcone - salvato al volo : 13.25 Un Bimbo di 5 anni caduto da un balcone al secondo piano di una palazzina è stato salvato da un ventenne. Entrambi sono stati portati in ospedale ma non sono gravi. E' accaduto nei pressi di un distributore di benzina lungo la provinciale 159a Casalmaiocco (Lodi). Il ragazzo aveva visto alcuni secondi prima il Bimbo muoversi sul cordolo del balcone e senza esitare è corso sotto l'abitazione per cercare di frenare la caduta del piccolo, ...

Aereo da turismo cade al passo del Sempione : 3 morti - tra cui un Bimbo di pochi mesi : È di tre morti il bilancio di un incidente Aereo avvenuto questa mattina nei pressi del colle del Sempione, in territorio svizzero, a pochi chilometri dal confine con l'Italia. Un Piper...

Firenze - cade dalla finestra di un agriturismo : grave un Bimbo di 2 anni : Il piccolo è precipitato da oltre sei metri di altezza. Subito portato in ospedale, è ricoverato in Rianimazione

Firenze - Bimbo di 2 anni cade da finestra agriturismo : è grave : Marco Della Corte Il piccolo si trovava a Montespertoli in vacanza con la famiglia, è caduto dalla finestra dell'agriturismo in cui la famiglia soggiornava, precipitando da un'altezza di oltre 6 metri Un bambino inglese di appena 2 anni e mezzo si trovava in vacanza assieme alla sua famiglia presso Montespertoli (Firenze) in via Colle Montalbino. il piccino è caduto da una finestra dell'agriturismo in cui la famiglia soggiornava, da ...

Firenze : cade da finestra di agriturismo - grave Bimbo di 2 anni : Un bambino inglese di 2 anni, che si trovava in vacanza in un agriturismo a Montespertoli (Firenze) con la famiglia, è caduto da una finestra, da un’altezza di oltre 6 metri, riportando gravi ferite: è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, mentre i genitori si trovavano all’interno della loro stanza, il bimbo è andato nella camera della sorellina ...

Firenze - Bimbo di 2 anni sfonda zanzariera della finestra e cade giù per oltre 6 metri : Il piccolo era in vacanza con la famiglia di origine inglese in un agriturismo di Montespertoli, nella città metropolitana di Firenze. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, pare che il bimbo stesse giocando saltellando su un lettino che si trovava proprio vicino alla finestra, che era aperta.Continua a leggere

Bimbo cade dalle scale! La mamma lo afferra al volo ed evita la tragedia : Una tragedia scampata per un istante grazie all'istinto fulminio di una madre colombiana che afferra per una gamba il figlio prima che cada dalle scale. Un riflesso fulmineo per evitare la tragedia, questione di un istante e avrebbe visto il figlio precipitare davanti ai suoi occhi. Le telecamere di sorveglianza di un palazzo nella città colombiana di Medellín hanno ripreso l'attimo fatale in cui stava per compiersi un'incredibile disgrazia: una ...

Salvo per miracolo! Bimbo di due anni cade dal nono piano : Un bambino di due anni precipita dal nono piano di un palazzo a Parigi, ma si salva: la caduta è stata attutita dai cespugli e dagli alberi nel cortile. Un bimbo di due anni è caduto dal nono piano di un palazzo di Belville a Parigi. Il piccolo si è fortunatamente salvato senza riportare nemmeno una frattura. La polizia, comprensibilmente stupita, si è limitata a commentare che quanto accaduto è un vero e proprio miracolo. Il piccolo ...