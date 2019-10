Juventus | secondo Calciomercato com Willian si sarebbe offerto ai bianconeri

Juventus - qualità e perseveranza pagano! Un gran secondo tempo cancella la Spal : e con un Cristiano Ronaldo così… : La Juventus supera 2-0 la Spal nonostante un primo tempo giocato in maniera opaca: nella ripresa la qualità dei bianconeri viene fuori alla distanza e Cristiano Ronaldo sale in cattedra La sesta giornata di Serie A si apre con la Juventus, di scena in casa contro la Spal nell’anticipo del primo pomeriggio del sabato. I bianconeri, con un occhio all’impegno di Champions League del prossimo martedì contro il Leverkusen, non ...

Juventus - secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe Harvetz nel mirino : La Juventus, nonostante l'attenzione principale sia sul calcio giocato e quindi su Serie A e Champions League, continua a lavorare sul mercato con l'intento si di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori, ma allo stesso tempo di individuare quelle pedine che potrebbero diventare utili e, quindi, incrementare il livello qualitativo della rosa in vista della prossima stagione. Si parla dei possibili parametri zero che potrebbero ...

LIVE Juventus-Barcellona 0-1 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : inizia il secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Il pubblico prova a farsi sentire in questa ripresa, le ragazze ne hanno bisogno. 46′ inizia il secondo tempo! 21:30 Le squadre hanno rifatto il proprio ingresso in campo. 21:27 I tiri totali sono stati 16, 2 per la Juventus e 14 per il Barcellona, da qui si denota come le bianco-nere dovranno essere più aggressive nel secondo tempo. 21:22 La Juventus ha giocato, tutto sommato, ...

Juventus-Neymar : secondo la BBC i bianconeri avrebbero offerto al Psg 100 mln più Dybala : Dopo la chiusura del mercato, come al solito, rimbalzano interessanti retroscena su presunte trattative che non si sarebbero concretizzate. Per quanto riguarda la Juventus, subito si è notato come la società torinese non sia riuscita ad effettuare alcune cessioni: si va dal mancato trasferimento di Dybala dapprima al Manchester United e poi al Tottenham, passando per quello di Mandzukic che era stato addirittura accostato al Barcellona. Inoltre ...

Juventus - secondo SportItalia Icardi vuole solo i bianconeri (RUMORS) : In attesa dell'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18 fuori casa contro il Parma, la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri. Dall'ultima partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, con i bianconeri sconfitti per 2 a 1, è emerso come la Juventus abbia un ottimo gioco offensivo anche se ci sono state diverse difficoltà in fase di ...