Gerry Scotti premia studente a Concorezzo

Toc toc! Gerry Scotti cuore d’oro - bussa alla porta di Lorenzo gli regala un assegno : ecco perché (e la cifra) : Il conduttore televisivo Gerry Scotti, colpito dalla sua attività, regala 5mila euro. È successo a Concorrezzo, in provincia di Monza, al giovane liutaio di 26 anni Lorenzo Radaelli. “La sua – ha detto il conduttore nominato l’anno scorso Ambasciatore per la Ricerca di Regione Lombardia- è una storia che ha subito stimolato la mia curiosità. Guardare al futuro significa anche tenere in considerazione coloro che vivono per conservare i valori del ...

Milan-Inter - i pronostici di due tifosi d’eccezione : Gerry Scotti e Amadeus raccontano il derby : Soltanto un giorno al derby di Milano. La città è in fermento e i tifosi ancor di più. I due presentatori tv Gerry Scotti e Amadeus, intervistati da “La Gazzetta dello Sport” hanno detto la loro su Milan-Inter. Scotti andava a vedere il derby da bambino insieme al padre. «Mi basterebbe che il Milan giocasse come lo Slavia Praga, purtroppo una volta i miei riferimenti erano Ajax, Real, Barcellona… Certo che se l’Inter in ...

Il selfie tra Antonella Clerici e Gerry Scotti fa sognare i fan : Antonella Clerici ha postato sul suo profilo “Instagram” una foto inedita in compagnia di Gerry Scotti. Il duo inedito è piaciuto molto ai fan che sui social sono esplosi: «Bravissimi entrambi! Cosa bolle in pentola?». Antonella Clerici, sabato 14 settembre, sarà intervistata per la prima volta a Verissimo da Silvia Toffanin. E probabilmente la foto con Gerry è stata scattata proprio in occasione della sua incursione a Mediaset. Ma tanto è ...

Caduta Libera - “la profezia di Gerry Scotti” : quello che dice al campione a inizio puntata si “avvera” : Potremmo chiamarla “la profezia di Gerry Scotti“. Lunedì 9 settembre, durante l’ennesima puntata di Caduta Libera (non più Splash), il conduttore ha provocato il campionissimo, il bagnino bresciano Christian Fregoni: “Da oggi abbiamo introdotto una nuova manche per poter impallinare il campione. Poi non veniteci a dire che noi facilitiamo i campioni (…) Christian, stai attento: c’è una manche nuova dove gli altri ti ...

Caduta Libera - nella puntata dell'addio a Christian Fregoni una novità clamorosa : rivoluzione da Gerry Scotti : Una puntata storica, quella di Caduta Libera di lunedì 9 settembre. Prima puntata della stagione del quiz pre-serale in onda su Canale 5 condotto da Gerry Scotti, che ha segnato in prmis la clamorosa eliminazione di Christian Fregoni, il bagnino che si è riconfermato campione per 39 puntate consecut

Marco Liorni commenta la sfida in ascolti contro Gerry Scotti : Reazione a Catena, Marco Liorni commenta la sfida con Caduta Libera: “Gerry Scotti è un mostro sacro” Andrà in onda per un paio di settimane ancora Reazione a Catena, il fortunato quiz estivo del preserale di Rai1, quest’anno condotto da Marco Liorni che, forte del successo ottenuto nella passata stagione il sabato pomeriggio con Italia Si, ha saputo tenere compagnia ai telespettatori della prima rete ogni sera per tutta ...

Caduta Libera - clamoroso colpo di scena : Gerry Scotti spiazzato : colpo di scena clamoroso a Caduta Libera. Persino Gerry Scotti, il padrone di casa del quiz show in onda nel preserale di Canale 5, è rimasto spiazzato. “Signori il colpo di scena arriva come un fulmine a ciel sereno – ha detto il conduttore al pubblico in studio e a casa – Non mi aspettavo davvero questo colpo di scena”. Nell’ultima puntata andata in onda è successo quello che nessuno, Gerry Scotti compreso, si aspettava.--Christian Fregoni, il ...