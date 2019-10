Stefano Fresi incontra gli studenti lunedì 7 ottobre al Multisala Andromeda

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Nell’ambito del Progetto “Cinema per la scuola” – L’ALTRA ROMA – Primavalle, sguardi da una periferia della modernità.alle ore 11.00 – Roma Il Piano Nazionale “Cinema per la Scuola”, siglato nel marzo 2018 tra MIBACT e MIUR per includere nelle scuole il linguaggio cinematografico come strumento educativo, dà anche queste opportunità: farre glicon uno degli attori più richiesti al momento,, fresco vincitore del Nastro d’Argento come migliore attore, voce di Pumbaa nel Re Leone, recente protagonista per il grande schermo di C’è tempo, commedia diretta da Walter Veltroni, e prossimo protagonista di Figli, film diretto da Giuseppe Bonito, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. L’incontro, aperto anche al pubblico, avverrà aldi Primavallealle ...

