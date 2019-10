Guida alla scelta e all’utilizzo del pennello da fondotinta

Il futuro delle auto a Guida autonoma - visto dalla Cina : Un veicolo “unmanned” in fase di test a Chongqin nel 2018. (foto: Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images) Investimenti, sostenibilità, Cina. Sono le tre parole che come anelli di una catena legano indissolubilmente due rivoluzioni entrambe sconvolgenti per l’automotive: la guida autonoma e la trazione elettrica. Due terremoti che per di più avanzano simultaneamente; uno innesca l’altro. Proprio la contemporaneità ...

Caos rifiuti a Roma - l'attivista grillino Zaghis alla Guida di Ama. I medici : «Rischio emergenza sanitaria» : l'Ordine dei medici a lanciare l'allarme: bisogna fare di tutto per evitare che l'immondizia si accumuli in particolare «nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici»

Pignatone alla Guida della giustizia vaticana e Marchisio che lascia il calcio : giustizia italiana in Vaticano. Il giusto spazio (quindi non troppo per evitare ostentazioni) all'orgoglio assolombardo oggi alla Scala, riuniti gli industriali associati con il presidente Mattarella e il presidente del Consiglio Conte. E uno spazio maggiore all'interlocuzione (vabbè, rendiamo

La modalità alla Guida di Google Assistant potrebbe attivarsi con un tag NFC : In occasione di Google I/O 2019 il colosso di Mountain View ha annunciato di essere al lavoro su una modalità alla guida per Google Assistant, ossia una soluzione studiata per ridurre al minimo l’interazione touch. Tale feature era attesa per l’estate ma, a quanto pare, Google non è riuscita a rispettare le previsioni. Tuttavia, nelle scorse ore sono emerse alcune informazioni su come potrebbe funzionare: stando a quanto scoperto ...

Rifiuti a Roma - Raggi mette alla Guida di Ama l'attivista grillino Zaghis : Al posto del Cda dimissionario arriva l'ex portavoce del presidente De Vito accusato di corruzione. La difesa dei vertici dell'azienda dopo l'addio a soli 100 giorni dall'insediamento. E’ allarme dei medici per la salute

Nuoto - Coppa del Mondo Budapest 2019 : Katinka Hosszu Guida la truppa magiara - Ilaria Cusinato si mette alla prova : Dopo le tre tappe di Tokyo (Giappone), Jinan (Cina) e Singapore, la Coppa del Mondo di Nuoto torna protagonista nella piscina di Budapest (Ungheria). La Duna Arena (4-6 ottobre) sarà teatro di sfide affascinanti con grandi interpreti che si contenderanno lo scettro nelle varie specialità. La selezione di casa, come è logico, sarà protagonista. Il gruppo guidato dalla lady di ferro Katinka Hosszu è pronto a monopolizzare la scena. Una squadra che ...

Comandante dei vigili beccato alla Guida col cellulare - multa nell’ultimo giorno di servizio : Lo strano ultimo giorno di servizio, dopo 40 anni di carriera, dell'ormai ex comandate della polizia municipale di Capaci, comune alle porte del capoluogo siciliano. beccato dalla polizia stradale mentre era col telefonino al volante della sua auto poco dopo aver dato l'addio ai colleghi: per lui multa e decurtamento punti.Continua a leggere

Guida FIFA 20 alla difesa - i trucchi per evitare di prendere gol : Il momento tanto atteso dai fan è finalmente arrivato: FIFA 20 è disponibile da una manciata di giorni, e tanti sono gli aspiranti allenatori digitali che non hanno perso tempo nel proiettarsi sui campi da gioco digitali del simulatore di Electronic Arts. Una nuova stagione videoludica che come di consueto non ha mancata di portare intriganti novità all'interno del titolo sportivo stagionale, con i giocatori che chiaramente sono chiamati ad ...

Ubriaco alla Guida muoiono i suoi 3 amici : Notte in discoteca, qualche bicchiere di troppo per chi è alla guida. Esce di strada e provoca la morte dei tre amici con lui in macchina. Accade a Vigarano Mainarda, paese di 7mila abitanti nella Bassa Ferrarese, al confine con il Modenese, terra terremotata, nel 2012, dove il sindaco Barbara Paron proclama il lutto cittadino.\\ I quattro hanno tutti meno di 30 anni, venivano da un locale del paese, Lo Spirito. Verso le 2 del mattino decidono ...

Schianto al ritorno dalla discoteca. Alla Guida un ragazzo ubriaco : illeso. Chi erano le 3 vittime : Il quarto ragazzo, che era al volante della vettura, è in ospedale ma non in pericolo di vita: il 24enne aveva un tasso alcolemico di 1,3: è indagato per omicidio stradale plurimo. Tutto il gruppo di giovani lavorava all’Iper Tosano a Ferrara, e il più grande, Giulio Nali, 28 anni, era la guardia giurata.Continua a leggere

