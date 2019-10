Sconti sui pagamenti con la carta | il modello Corea che piace a Bruxelles

Atletica - Mondiali 2019 : Noah Lyles non fa Sconti - volata vincente sui 200 metri. De Grasse si arrende - storico bronzo di Quinonez : Doveva essere una delle finali dall’esito più scontato e così è stato, l’atto conclusivo dei 200 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera non ha riservato sorprese e a trionfare è stato il grande favorito della vigilia: lo statunitense Noah Lyles. Il 22enne ha conquistato il suo primo titolo iridato della carriera ma ha faticato più del previsto per tagliare il traguardo in prima posizione: il velocista di Gainesville non è partito ...

Manovra economica 2020 - tutte le misure : Iva - Sconti per le carte - meno sgravi su sanità e casa (non sui mutui) : Per far quadrare i conti si apre la strada alla riduzione degli sgravi fiscali per i redditi più alti, con una soglia fissata a 100 mila euro: coinvolte tutte le detrazioni, anche su spese sanitarie e ristrutturazioni edilizie, ma non i tassi sui mutui

Dl ambiente - bonus rottamazione auto e maxi Sconti sui prodotti senza plastica : Il bonus è un credito di imposta che può essere utilizzato entro i successivi cinque anni per abbonamenti al trasporto pubblico locale, servizi di sharing mobility con veicoli elettrici o a zero emissioni. La norma prevista nella bozza del decreto che sta circolando in queste ore

Dl Clima - la bozza : “Sconti sui prodotti sfusi - incentivi al trasporto sostenibile e stop ai sussidi dannosi per l’ambiente entro il 2040” : Maxi-sconto sui saponi o alimentari sfusi, privi di confezione di plastica. Un bonus fiscale da 2.000 euro per chi abita in città metropolitane delle zone sotto procedura di infrazione comunitaria e rottama la vecchia auto. E il taglio del 10% all’anno a partire dal 2020 dei cosiddetti “sussidi ambientalmente dannosi“, che sottraggono alle casse pubbliche oltre 19 miliardi l’anno, fino ad azzerarli nel 2040. Sono alcune ...

Dl ambiente - bonus per la rottamazione auto e Sconti sui prodotti senza plastica : Il bonus è un credito di imposta che può essere utilizzato entro i successivi cinque anni per abbonamenti al trasporto pubblico locale, servizi di sharing mobility con veicoli elettrici o a zero emissioni

Evasione - proposta Csc : «Sconti sui pagamenti digitali - tassa sui prelievi Atm» : Un maggior utilizzo del pagamento digitale per far emergere gettito, con incentivi in questa direzione e disincentivi all’uso del contante: è la proposta del Centro Studi?Confindustria per contrastare il fenomeno del «nero»

Tassa sui contanti e Sconti sulle carte anti-evasione - la proposta di Confindustria : sconti sulle carte e Tassa sui contanti. È la proposta operativa messa a punto dal Centro studi di Confindustria nell'ambito del dibattito su come recuperare gettito fiscale in...

Riparti alla grande Amazon : le migliori offerte sui cosmetici Find con Sconti oltre il 50% : Illuminante, sculpting e cura delle unghie: 3 set incredibili marcati Find e scontati oltre il 50% in esclusiva per l’evento...

Sconti del 50% sui prodotti Xiaomi? Ecco la nuova iniziativa promozionale al via domani : Parte domani la nuova iniziativa promozionale di Gearbest, con numerose promozioni, iniziative, Sconti e coupon, per un settembre all'insegna del risparmio. L'articolo Sconti del 50% sui prodotti Xiaomi? Ecco la nuova iniziativa promozionale al via domani proviene da TuttoAndroid.

Governo - tra M5S e Pd scontro su Conte. Zingaretti : «DiScontinuità sui nomi». Gelo M5S : «La soluzione è lui» : Governo, un'altra giornata di trattative tra M5S e Pd con qualche passo avanti, ma anche altri laterali. Il nodo centrale, ad oggi, è la figura di Giuseppe Conte sul quale (per ora) i...

Governo - scontro M5S-Pd su Conte. Zingaretti : «DiScontinuità sui nomi». Gelo M5S : «La soluzione è lui» : Governo, un'altra giornata di trattative tra M5S e Pd con qualche passo avanti, ma anche altri laterali. Il nodo centrale, ad oggi, è la figura di Giuseppe Conte sul quale (per ora) i...

Governo - Zingaretti : «DiScontinuità sui nomi». Gelo M5S : «La soluzione è Conte» : Governo, un'altra giornata di trattative tra M5S e Pd con qualche passo avanti, ma anche altri laterali. Il nodo centrale, ad oggi, è la figura di Giuseppe Conte sul quale (per ora) i...

Zingaretti : "L'Italia non capirebbe un rimpastone. DiScontinuità è anche sui nomi" : “L’Italia non capirebbe un rimpastone. Il tema dei contenuti è importante. La direzione del Pd mi ha dato mandato per un governo di svolta. Serve una netta discontinuità e un cambio di persone”. Lo ha detto il segretario Dem Nicola Zingaretti nel corso di un punto stampa al Nazareno.“Abbiamo un mandato sancito dalla direzione di dare vita a un governo di svolta e discontinuità per il futuro del ...

Governo - M5S compatto su Conte. Zingaretti : «DiScontinuità sui nomi - l'Italia non capirebbe rimpastone» : Governo, un'altra giornata di trattative tra M5S e Pd con qualche passo avanti, ma anche altri laterali. Il nodo centrale, ad oggi, è la figura di Giuseppe Conte sul quale (per ora) i...