Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il derby d’Italia trae Juve, di domenica prossima, sarà forse una sfida alla pari. Cosa che non accadeva da molti anni. Lo scrive Claudiosu Libero. Nel primo tempo della partita persa contro il Barcellona, l’è stata. Nella ripresa meno. Ma il risultato è stato comunque ingiusto. Resta però il fatto che nei primi 45conosce l’che sognava. Forse prima che Sarri abbia trovato la sua Juve ideale”. Un’altra differenza tra le due squadre, oltre al diverso passo, che però la Juve colma con la qualità della rosa, è questa: “la squadra nerazzurra in queste partite deve cercare il massimo di sé per essere all’altezza. Quella bianconera può giocare anche al risparmio. Dunque arriva con più energie nella seconda fase, dove spesso infatti cresce”. Quella contro il Barcellona era una partita difficile da ...

napolista : Savelli: #Inter perfetta per 45 minuti. #Conte l’ha preparata bene, non come il #Napoli Il tecnico vede l’Inter ch… -