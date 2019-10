Recensione Ni no Kuni Remastered | c’era ancora una volta

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) C'era unaNi no, versione rimasterizzata di una favola poligonale del 2010, tornata a nuova vita su PC e console dell'ultima generazione. Una favola che è nata originariamente sulla indimenticabile PlayStation 3 grazie agli sforzi congiunti degli sviluppatori di Level-5 e di Studio Ghibli, rinomato studio di animazione nipponico che negli anni ci ha regalato i (tanti) capolavori del maestro Hayao Miyazaki. C'era unapure un redattore dall'animo geek - che vi scrive - partito per rivivere quella che, ai suoi tempi, fu una delle esperienze jRPG più delicate, toccanti e profonde mai sperimentate. Il suo equipaggiamento? Il fedele pad e una grande, grandissima dose di entusiasmo, utile ad accompagnare Oliver e i suoi amici in un viaggio davvero difficile da cancellare da memoria e cuore. https://www.youtube.com/watch?v=Jb-tCmMssqk Un bambino, un pupazzo ...

OptiMagazine : Recensione #NinoKuni Remastered, c'era (ancora) una volta - CinemApp_Cinema : #NiNoKuni : La minaccia della Strega Cinerea Remastered, fosse uscito ieri ci credereste – Recensione… - badtasteit : #NiNoKuni : La minaccia della Strega Cinerea Remastered, fosse uscito ieri ci credereste – Recensione… -