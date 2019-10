Playstation 4 | via alle sfide multiplayer online con altre console

Fonte : wired

(Di giovedì 3 ottobre 2019). (Photo by Paco Freire/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Sony ha annunciato l’apertura delleanche a giocatori che usanodiverse da4 per diversi titoli della piattaforma, dopo un primo test con Fortnite. I giocatori di Ps4 ora saranno in grado di scontrarsi con gli utenti si Xbox One e pc su videogame come Call of duty: Modern warfare, Final Fantasy XIV e Street Fighter V. Si uniscono a Rocket League, Players Unknown’s Battleground, Dauntless, Paladins, Smite e Realm Royale, consentendo la possibilità di sfruttare internet per giocare cross-platform con altri utenti. La Sony ha fatto questo annuncio in sordina all’interno di un articolo di Wired incentrato sul servizioNow, che permette agli utenti di giocare a un videogame in streaming dal cloud. Il gigante giapponese aveva iniziato a testare la possibilità ...

