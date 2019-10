Parigi | 4 agenti accoltellati a morte in un commissariato

Fonte : blogo

(Di giovedì 3 ottobre 2019) AGGIORNAMENTO ORE 15:45 - Sono quattro e non due gliall’interno delcentrale di. Quello che il segretario per l'Ile-de-France del sindacato Alliance Police Nationale era un "funzionario modello", ha aggredito e ucciso quattro gendarmi con un coltello in ceramica. Intorno alle 13 ha prima colpito una poliziotta vicino il suo ufficio, poi ha accoltellato aun altro agente all’interno del suo ufficio, uno sulle cale e infine un quarto nel cortile. Solo allora un agente è riuscito a freddarlo con un colpo di arma da fuoco.inUn uomo armato di coltello ha ferito due, uno a, alcentrale died è in seguito stato ucciso da altri gendarmi. Secondo quanto riferiscono i media locali, è esclusa la matrice terroristica del gesto. L’aggressore sarebbe un funzionario ...

