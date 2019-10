Pallavolo – Serie A Femminile | presentata la stagione 2019-20 a Milano | omaggiata

Pallavolo - ufficializzato il roster del Club Italia Crai per il prossimo campionato di Serie A2 femminile : La squadra federale, di base al Centro Pavesi di Milano, sarà composta da 15 atlete e per il terzo anno consecutivo verrà guidata dal tecnico Massimo Bellano In vista della prossima stagione è stato definito l’organico del Club Italia Crai che prenderà parte al campionato di A2 femminile 2019-2020 (girone A). La squadra federale, di base al Centro Pavesi di Milano, sarà composta da 15 atlete e per il terzo anno consecutivo verrà guidata ...