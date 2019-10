Mr Robot 4 avrà “un finale grandioso” | Rami Malek riflette sul valore e l’impatto della

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Mr.4 è pronta a partire con i 13 episodisua ultima stagione, eha ancora molto da condividere prima di dire addio a Elliot Alderson. Intervistato da Stephen Colbert al suo Late Show, l'attore premio Oscar per Bohemian Rhapsody non ha risparmiato le lodi alla serie, al suo personaggio e allo showrunner Sam Esmail. La prima stagione mi è piaciuta molto e l'ultima è allo stesso livello, se non addirittura migliore, ha commentato. Sarà ungrandioso. Dolceamaro. Il successoserie è stato favorito dal ruolo dell'impenetrabile Elliot Alderson, eroe e antieroe decisamente fuori dagli schemi. Secondo il suo interprete, per un certo numero di spettatori il fascino del personaggio è paragonabile a quello esercitato su molti altri da Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Sembra che Elliot incoraggi le persone a farsi sentire e ad agire. Sono onorato di ...

EVernierPro : RT @AgostinelliAldo: Sono in particolare 3 le aree nel #Def in cui il #digitale avrà maggiore spazio: #Politica fiscale, Istruzione&ricerca… - SignorAldo : RT @AgostinelliAldo: Sono in particolare 3 le aree nel #Def in cui il #digitale avrà maggiore spazio: #Politica fiscale, Istruzione&ricerca… - giuliog : RT @AgostinelliAldo: Sono in particolare 3 le aree nel #Def in cui il #digitale avrà maggiore spazio: #Politica fiscale, Istruzione&ricerca… -