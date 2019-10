Molinari Lega contro il trasformismo dell’Europa sulla Nadef

Governo - Molinari (Lega) attacca Conte : “Ci ha detto balle per 14 mesi. Noi eletti e lei no - non accetto lezioni dal M5s” : Durissimo attacco di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega nella Camera dei Deputati, nei confronti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Questo Governo giallo-rosso, giallo-fucsia o franco-tedesco – esordisce – nasce perché i partiti che hanno perso tutte le elezioni nell’ultimo anno e mezzo hanno una paura tremenda di confrontarsi con gli elettori. Sul perché la Lega abbia aperto la crisi, lei, presidente ...

Crisi - Paragone alla Berghem Fest della Lega : “Contatti ci sono - ma non sono forni”. Molinari : “Nostra base digerirebbe tavolo con Di Maio” : “Se proprio non si può andare ad elezioni, perché non tentare il dialogo con la Lega pur riconoscendo che ha messo in piedi un atto predatorio verso questo governo”. Mentre a Roma proseguono le trattative tra Pd e M5s, ad Alzano Lombardo, sede della storica Festa leghista “Berghem Fest, si sono ritrovati sullo stesso palco il senatore pentastellato, Massimo Garavaglia (vice ministro all’Economia) e Riccardo Molinari (capogruppo Lega alla ...

Crisi governo - Molinari (Lega) : “Renzi si conferma sempre ‘il Bomba’. Di Maio su taglio parlamentari? Mossa disperata” : “Renzi ha definito Salvini “Capitan Fracassa”? Lui invece si conferma nuovamente di essere ‘il Bomba’, come lo chiamavano al liceo. Quel soprannome è perfetto”. Così, ai microfoni di Radio Cusano Campus, il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, Riccardo Molinari. E aggiunge: “Questo qua è uno che ha sputato sul governo fino all’altro ieri, accusandolo delle peggiori nefandezze. Ha fatto ...

Molinari (Lega) : “Le mosse di Conte sono sospette - cerca nuove maggioranze” : Il presidente dei deputati della Lega: «Con elezioni a ottobre il nuovo esecutivo può varare la Finanziaria»

Lega - Molinari : “Noi dileggiati da M5s - siamo leali ma non abbiamo anello al naso. Tria? O ci ascolta o c’è un problema - come per alcuni 5 Stelle” : “Il ministro Tria? Non chiediamo la sua testa, ma o Tria segue le indicazioni della maggioranza o si pone un problema, come del resto su alcuni ministri M5s“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24, dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che rifila dure bordate al M5s e, in particolare, a suoi due ministri, Toninelli e Bonafede. Molinari spiega: ...