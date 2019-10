L' oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre | Toro top | amore al centro per lo Scorpione

L'oroscopo della settimana di Simon and the Stars (dal 30 settembre al 6 ottobre) : ARIETELa vita professionale è in balia di alcune oscillazioni. Questo non significa che c’è qualcosa che non va, anzi!Come dicevo la scorsa settimana, c’è chi sta affrontando alcune questioni con un referente di lavoro per apportare delle migliorie (contrattuali, organizzative, etc.), oppure è in gioco con una scommessa professionale importante. Diverse le conferme e le soddisfazioni che si possono ...

Branko - oroscopo della settimana : previsioni inizio ottobre 2019 : oroscopo Branko settimanale di inizio ottobre: previsioni dal 30 settembre in poi Dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, riportiamo di seguito alcune indicazioni sulle previsioni dell’oroscopo di Branko della settimana prossima, da lunedì 30 settembre al primo weekend di ottobre 2019, per ciascuno dei dodici segni zodiacali. Luna difficile, sabato 5, per i nati sotto il segno dell’Ariete, ai quali ...

oroscopo della prima settimana di ottobre : il Capricorno deve staccare la spina : Il mese di settembre è ormai giunto al suo termine, pronto a lasciare spazio ad ottobre, il quale accoglierà nuove posizioni astrali per i vari segni dello zodiaco. L'Oroscopo della settimana compresa fra lunedì 30 settembre è domenica 6 ottobre, si preannuncia particolarmente entusiasmante per alcuni segni, come ad esempio il Toro che sarà finalmente in grado di risolvere alcune situazioni lasciate in sospeso fino ad ora. Per il Capricorno, ...

L'oroscopo della settimana fino al 6 ottobre - da Ariete a Vergine : Gemelli 'voto 8' : L'oroscopo della settimana dal 30 settembre al 1° ottobre 2019 è pronto a dare la giusta, seppur ipotetica, valenza ai prossimi sette giorni. Sotto analisi odierna, l'Astrologia applicata alla settimana compresa tra l'ultimo giorno di settembre ed i primi sei giorni del nuovo mese, ottobre. In primissimo piano le analisi astrologiche estrapolate dalle effemeridi interessanti i primi sei segni dello zodiaco, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, ...

oroscopo della settimana fino al 6 ottobre - da Ariete a Pesci : soddisfazioni per Vergine : L'Oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre si annuncia pieno di progetti per la Bilancia. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: sarete parecchio impegnati in questa settimana e dovrete cercare di organizzarvi al meglio. In ambito economico avrete un miglioramento. Chi trascorre molte ore in ufficio, dovrà ricercare un momento di relax. Affinità di coppia al top. Toro: chi sta ...

oroscopo di Paolo Fox - le previsioni della settimana fino a venerdì 27 : Gemelli - qualcosa si muove. Bene il Leone : La settimana è appena iniziata e il consueto appuntamento televisivo de "I Fatti Vostri" con l'astrologo Paolo Fox ha decretato i segni zodiacali più fortunati e quelli...

L'oroscopo della settimana di Simon and the Stars (dal 23 al 29 settembre) : ARIETECaro Ariete, in questi giorni è in gioco una scommessa professionale importante. Che si tratti di un periodo di prova, di una fase-test nel lavoro, della presentazione di un progetto o altro, ciò che emerge da questo cielo è che hai una gran voglia di importi, di metterti in mostra per ciò che vali. In certi casi si può parlare di un salto di qualità che, al momento, potrebbe avere ancora molte ...

oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre : energia in amore per il Cancro : L'ultima settimana del mese di settembre è ormai arrivata. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali per le giornate comprese tra lunedì 23 e domenica 29 settembre 2019. Di seguito amore, lavoro e salute per i nativi di tutti i segni zodiacali dell'Ariete ai Pesci. Le previsioni astrologiche settimanali per i segni da Ariete a Vergine Ariete: in queste giornate vi siete sentiti particolarmente spossati e i ...

L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre - 1^ sestina : pagelle - Vergine 'nove' : L'oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre 2019 è pronto a mettere in chiaro le nuove previsioni con le stelline quotidiane e relativi voti, ovviamente il tutto "condito" da consigli utili. Speranzosi sulla buona riuscita del periodo? Le stelle certamente sono pronte a dare appoggio positivo e consenso, ovviamente non a tutti i segni. Iniziamo a scoprire i migliori e peggiori, scelti come sempre in questa sede tra quelli facenti parte della ...

L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre : Leone ambizioso - Scorpione capriccioso : L'oroscopo settimanale sintetizza il significato di un Sole splendente e potente in Bilancia. Via libera quindi alla piena espressione del proprio io, non solo per Bilancia ma anche per Gemelli, Acquario, Sagittario e Leone che potranno ricavare benessere sentimentale e materiale da questo transito favorevole. Di seguito anche le altre previsioni astrologiche dedicate a ciascun segno. Previsioni settimanali Ariete: Sole in quadratura a Saturno ...

oroscopo della settimana fino al 29 settembre : Vergine tesa - Bilancia forte : Le previsioni degli astri della settimana dal 23 al 29 settembre si preannunciano interessanti per la Bilancia, mentre i Gemelli avranno a che fare con Luna dissonante. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: grazie a Venere è previsto un ottimo recupero dal punto di vista sentimentale. Chi vuole mettersi in gioco o dichiararsi, sarà favorito dagli astri. Il lavoro si sta facendo molto più ...

L'oroscopo della settimana di Simon and the Stars (dal 16 al 22 settembre 2019) : ARIETEIn questo periodo, l’Ariete è una Vergine sotto mentite spoglie! Scherzi a parte, detesta il disordine e la disorganizzazione. E, ancor di più, è del tutto determinato ad eliminare ogni zona d’ombra di confusione o ambiguità dai rapporti interpersonali. Forse è per questo che, nel corso della settimana, molti mettono l’elmetto e si accingono ad affrontare un discorso con il capo, con un ...

oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 16 al 22 settembre 2019 : Le previsioni di Paolo Fox, l'astrologo più seguito dagli italiani: segno per segno, cosa dicono le stesse secondo la...

Branko della settimana : oroscopo dal 16 settembre al prossimo weekend : oroscopo Branko della settimana prossima: le previsioni da lunedì 16 settembre in poi Dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, contenente lo zodiaco di tutto l’anno, riprendiamo alcune informazioni relative alle previsioni settimanali dell’oroscopo di Branko dal 16 settembre al weekend prossimo (quindi fino al 20-21-22 settembre circa), per ciascuno dei dodici segni zodiacali. A coloro che sono dell’Ariete ...