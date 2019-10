Diretta Arsenal Standard Liegi | risultato 3-0 | streaming | Martinelli sfiora il poker

Fonte : ilsussidiario

(Di giovedì 3 ottobre 2019)video e tv: orario, quote elive del match della seconda giornata della fase a gironi di Europa League

Daniele91Nap : RT @NapoliOutsider: @Daniele91Nap @Torrenapoli1 E' molto talentuoso. Ha fatto una doppietta in Carabao. Oggi lo sto vedendo solo su Diretta… - NapoliOutsider : @Daniele91Nap @Torrenapoli1 E' molto talentuoso. Ha fatto una doppietta in Carabao. Oggi lo sto vedendo solo su Dir… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Arsenal-Standard Liegi 0-0 in diretta su -