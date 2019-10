Bari | botte | docce fredde e medicinali scaduti in una comunità per minori Indagati per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019), alimenti e, sedativi: vittime alcuni, provenienti da contesti difficili. Secondo le ricostruzioni della Guardia di Finanza, questo è quello che accadeva in unaeducativa nella provincia di, fra il 2016 e il 2019. Le forze dell’ordine hanno raccolto anche le testimonianze di quattro ragazzi (minorenni) individuati come parte offesa. Lo riporta il quotidiano Repubblica. Due glidalla Procura: Chiara Castelletti, 50enne, che era direttrice e rappresentante legale della cooperativa, e Michele Iaccarini, 29 anni, educatore. Il sostituto procuratore Marcello Quercia ipotizza per entrambi il reato di maltrattamento. Castelletti dovrà inoltre rispondere del reato di truffa ai danni di diversi comuni nel Barese e a Iaccarini viene contestato un caso specifico di violenze nei confronti di un ragazzino che sarebbe stato ...

