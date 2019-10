A Matera l' incontro per sviluppare le Aree Interne | nasce la Carta delle Università

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Vari esponentiIstituzioni comunali, regionali e docenti di alcuneitaliane, si sono riuniti lo scorso 26 e 27 settembre aper discutere dello spopolamentoe del loro possibile sviluppo. La città lucana è stata eletta Capitale Europea della Cultura 2019, e le persone che hanno partecipato all', hanno percepito l'importanza di una possibile sinergia tra la ricerca e le varie istituzioni politiche, dal momento che la città diè sostanzialmente un simbolo per lee per la valorizzazione dei bellissimi borghi dell'hinterland italiano. I risultati della discussione e le idee progettuali La discussione ha generato l'obiettivo di lavorare in prospettiva, considerando il territorio come un sistema complesso, in modo tale da poter riuscire a decodificare le regole insediative e connetterle al patrimonio materiale e ...

