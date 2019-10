Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Lega rimaneappena sotto il 30 per cento (passa dal 29,9 al 29,7 per cento dei consensi). Pd e 5 stelle stabili, ma entrambi in tendenza negativa: rispettivamente al 21,6 (-0,2) e al 21 (-0,5) per cento. Idi Ixè per Cartabianca su Rai3 fotografano, a una settimana di distanza dall’ultima rilevazione, una situazione che in generale rimane immutata e dove l’unico cambiamento rilevante è quello di Italia viva che guadagna un punto (dal 2,9 al 3,9%). A destra, se il Carroccio non “da un”, rimangono stabili Fratelli d’Italia (8,6%) e Forza Italia (6,9%). Per quanto riguarda lanei leader, Giuseppe Conte, scrive l’istituto, “subisce un piccolo assestamento di gradimento”: il sostegno cala dal 49 per cento della settimana scorsa al 47. Seguono Matteo Salvini e Giorgia Meloni stabili al 34 e al 32 per ...

Cascavel47 : Sondaggi Ixè: “Lega stabile al 29, non cresce da un mese. Pd al 21,6 e M5s al 21. Fiducia in Conte in lieve calo. 6… - Noovyis : (Sondaggi Ixè: “Lega stabile al 29, non cresce da un mese. Pd al 21,6 e M5s al 21. Fiducia in Conte in lieve calo.… - FabrizioDalCol : Sondaggi Ixé, la Lega non cresce più. Si conferma il disastro Salvini - -