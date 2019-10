Microsoft Surface Duo | lo smartphone pieghevole con Android

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Due anni dopo l'addio agliLumia,torna prepotentemente nel mercatoannunciando il nuovoDuo. Non sarà quelPhone che l'azienda di Redmond ha promesso di sviluppare nel momento in cui ha deciso di vendere quanto rimaneva in azienda di Nokia smantellando la divisione relativa ai Windows Phone, ma ci assomiglia molto. Nel corso di un evento a New York in cui l'azienda ha presentato le novità in chiave hardware,ha tirato fuori il jolly dalla tasca presentando un dispositivo completamente nuovo rispetto al passato: un telefonocon un doppio schermo che avrà un sistema operativo basato suma in una personalizzazioneche lo farà assomigliare al look di Windows 10X, il nuovo sistema operativo pensato per i dispositivi a doppio schermo.DuoInsomma, ...

Ozius : Microsoft sigue siendo el rey del hardware... - InfoDronesBlog : Microsoft Surface Neo presentato poco fa a NY - Bama_Boy91 : RT @HDblog: Microsoft Surface Duo ufficiale: è uno smartphone pieghevole con app Android -