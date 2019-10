Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “Mia moglie èdella stampa, propriolo era mia madre Diana. Sta subendo bullismo”. Il principela consorteMarkle, scagliandosi contro la stampa britannica dopo l’annuncio, da parte della Duchessa, di un’azione legale nei confronti dell’Associated Newspapers (tra le cui pubblicazioni compare il tabloidOn). A riportarlo è il Guardian.La decisione diè derivata “dall’inopportuna e illegittima pubblicazione di una lettera privata” da lei scritta. Un episodio che, stando a quanto affermato in una nota ufficiale pubblicata sul sito dei Duchi di Sussex, farebbe parte di una campagna “che ha lo scopo di pubblicare storie false e volutamente denigratorie” suMarkle.La lettera a cui si fa riferimento è quella indirizzata dall’ex attrice al ...

genovesergio76 : Regno Unito, Meghan fa causa al tabloid 'Mail on Sunday'. E Harry ricorda Diana: 'Come mia madre, l… - HuffPostItalia : Meghan fa causa al Mail On Sunday e Harry la difende: 'È un bersaglio come lo era mia madre' - Zoe_0211 : Fatemi capire, Meghan fa causa al DM, e ieri rilascia un intervista sempre al DM, lo stesso giorno in cui sa che sa… -