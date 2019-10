Hunedoara - prova

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Allo stand di Ignition Publishing, oltre ad Okunoka, che si andrà a espandere con nuovi contenuti che abbiamoto in anteprima, c'era ancheil nuovo progetto del publisher, curato dai ragazzi dell'AIV (Accademia Italiana Videogiochi).Il progetto è completamente differente dal platform colorato e arduo realizzato da Tommaso Bonanni, visto che si tratta di un gioco realizzato interamente in un mondo tridimensionale sfruttando come motore di gioco l'Unreal Engine 4. È anche il primo progetto realizzato interamente dai ragazzi dell'AIV, che studiano programmazione, game design e grafica.è un titolo completamente ispirato alla cultura folkloristica rumena. Oltre alla notissima storia dell'impalatore conte Dracula, infatti, in pochi sanno che la regione è densa di leggende, storie misteriose e racconti di presenze e avvistamenti paranormali.è uno dei 41 ...