Concorsi Ministero dell' Economia | Poligrafico e Zecca dello Stato | cv a ottobre

Concorsi Ministero dell'Interno e Agenzia Industrie Difesa : candidature 24 e 28 ottobre : Il Ministero dell'Interno e l'Agenzia Industrie Difesa hanno indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di varie unità di personale in qualità di responsabile, funzionario, assistente amministrativo e assistente informatico, da disporre nelle proprie strutture collocate sul territorio nazionale. Bando di concorso a ottobre Il Ministero dell'Interno ha bandito una procedura di mobilità esterna volontaria, per l'assegnazione di un ...

Concorsi Ministero della Giustizia - INPS e ANAS : invio domande entro ottobre : Il Ministero della Giustizia, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Ente Nazionale per le Strade hanno indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di varie unità di personale da collocare nelle proprie strutture sparse sul territorio italiano. Bando di Concorso a ottobre Il Dipartimento per gli affari di Giustizia, Direzione generale della Giustizia civile, Ufficio II – Reparto Notariato ha bandito un concorso, per ...

Concorsi Ministero della Giustizia e Agenzia Dogane Monopoli : 41 posti disponibili : Il Ministero della Giustizia e l'Agenzia Dogane Monopoli hanno attivato due bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di diverse unità di personale in qualità di capo d'arte apiario e funzionario doganale, da collocare nelle proprie strutture sparse sul territorio nazionale. Bando di Concorso a ottobre Il direttore della casa circondariale di Vercelli (Piemonte) ha indetto un bando di selezione pubblica, per l'individuazione di un profilo ...

Concorsi Consiglio Nazionale delle Ricerche e Ministero della Salute : inoltro cv a ottobre : Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Ministero della Salute hanno promulgato nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di ulteriore personale professionale in funzione di tecnologo, ricercatore e medico, da assegnare presso i propri organismi collocati sul territorio Nazionale. Bandi di Concorso a ottobre L'Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato Stima-CNR di Milano (Lombardia) ha ...

Concorsi Ferrovie dello Stato e Ministero dei Trasporti : posizioni in tutta Italia : Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno istituito ulteriori bandi di concorso pubblico per il conferimento di alcuni posti di lavoro con l'incarico di macchinista ferroviario, ingegnere e architetto, da assegnare presso i propri organismi sparsi su tutto il territorio nazionale. Bando di Concorso a ottobre Le FS assumono giovani diplomati da collocare in un percorso formativo ...

Concorsi Ministero degli Esteri - Città Metropolitana di Venezia : scadenza ottobre-novembre : Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Città Metropolitana di Venezia hanno indetto diversi bandi di concorso pubblico, per l'accoglimento di varie unità di personale con alte competenze da collocare nei propri organismi situati sul territorio nazionale ed estero. Bandi di Concorso a ottobre-novembre È in atto un bando di selezione per 401 tirocini curricolari tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici ...

Concorsi Ministero della Giustizia e MEF per capo d'arte e dirigente : Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno proclamato due bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di personale qualificato in qualità di capo d'arte e dirigente, da disporre nei propri organismi situati sul territorio nazionale. Bandi di Concorso a settembre Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza del Mef ha promulgato una procedura di selezione, per ...

Concorsi Ministero della Giustizia e Poste Italiane : domanda a settembre-ottobre : Il Ministero della Giustizia e Poste Italiane hanno promulgato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di profili diplomati e laureati in qualità di medico e postino, da posizionare nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale. Bando di concorso a settembre L'ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Novara (Piemonte) ha indetto un avviso di selezione, per stipulare una convenzione per il ruolo di medico ...

Concorsi Ministero della Giustizia e Mipaaft : inoltro candidature a settembre-ottobre : Il Ministero della Giustizia e il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo hanno proclamato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di diverse figure professionali con il ruolo di docenti, psicologi-psicoterapeuti e dirigenti, da inserire presso i propri organismi situati sul territorio italiano. Scadenze per la presentazione delle domande fissate tra settembre e ottobre. Bandi di Concorso a settembre Il ...

Concorsi Pubblici - Ministero della Difesa : 158 posti nella Marina e 60 nell'Esercito : Sono attualmente aperti due bandi pubblicati dal Ministero della Difesa che rappresentano un'interessante opportunità per coloro che aspirano ad entrare nel mondo delle Forze Armate. Il primo bando è inerente al concorso che si propone di reclutare 154 volontari VFP4 nella Marina Militare; il secondo, invece, è il bando del concorso dell'Esercito per il reclutamento di 66 allievi ufficiali al decimo corso in ferma prefissata (Aufp). Per quanto ...

Concorsi pubblici - Ministero dell'Ambiente : al via bando per 251 funzionari in vari ambiti : Una nuova opportunità di lavoro si presenta per i laureati che aspirano a diventare dipendenti a tempo indeterminato del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm). Infatti la Gazzetta Ufficiale num. 63 ha pubblicato, lo scorso 9 agosto, un bando di concorso nella serie speciale per reclutare 251 persone da assumere presso il Mattm. In particolare i 251 candidati che riusciranno a superare le prove saranno assunti a ...

Concorsi Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute : cv ad agosto-settembre : Attualmente, l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno indetto ulteriori bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di personale esperto e per il conferimento di una borsa di studio presso il dipartimento di ambiente e Salute. Bando di concorso ad agosto L'Iss ha proclamato un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche da avvalersi tramite il ...

Concorsi pubblici presso Mibac e il Ministero della Giustizia con scadenza a settembre : I mesi estivi dell'anno in corso sono stati e saranno ancora estremamente importanti dal punto di vista delle assunzioni nel settore pubblico. Tra la fine del mese di luglio e la metà di agosto, infatti, saranno disponibili due dei bandi di concorso più attesi del 2019, ovvero quello presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e quello presso il Ministero della Giustizia....Continua a leggere