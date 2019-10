Enorme ponte crolla a Taiwan : ci sono feriti e dispersi [VIDEO] : Tragedia sull'Isola di Taiwan dove il Nanfangao Bridge, un ponte di 140 metri sulla costa nord-orientale del Paese, è improvvisamente crollato. Il collasso della struttura, avvenuto nella notte...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Taiwan - la Cina si prepara allo scontro con gli Usa : La Cina sta sviluppando la sua marina militare in previsione di uno scontro con gli Usa per Taiwan. Ma Pechino pensa anche all'Africa e al Sudest asiatico

Baseball - Preolimpico 2019 : l’Israele vola a Tokyo! Italia sconfitta dall’Olanda - vince che si giocherà il torneo finale a Taiwan : Si chiude nel segno di Israele il torneo Preolimpico di Baseball 2019, con la formazione guidata dall’ex stella MLB Danny Valencia che si aggiudica il pass per Tokyo 2020, sconfiggendo il Sudafrica, in una partita praticamente mai in discussione, aperta dalla base su ball di Mitchell Glasser nel secondo inning, e proseguita con il singolo di Blake Gailen ed il doppio di Benjamin Wanger. La ciliegina sulla torta viene messa proprio dalla ...

La Cina tiene banco - Schiaffo Usa a Isole Salomone dopo ritiro riconoscimento a Taiwan : Il vicepresidente Usa Mike Pence ha dato "buca" al primo ministro delle Isole Salomone, Manasseh Sogavare, dopo che la nazione del Pacifico ha riconosciuto la Cina popolare, ritirando il riconoscimento a Taiwan. Gli stessi Stati uniti, in realtà, dal 1979 riconoscono la Repubblica popolare come rappresentante dell'unica Cina, pur essendo gli alleati principali di Taiwan, da cui dipende la sicurezza di quella Pechino considera una provincia ...

Terry Gou - fondatore di Foxconn - ha annunciato il ritiro della sua candidatura alla presidenza di Taiwan : Terry Gou, il fondatore della multinazionale di componentistica elettronica Foxconn, ha annunciato a sorpresa il ritiro della sua candidatura alla presidenza di Taiwan in vista delle elezioni del 2020. I due principali candidati alle elezioni di gennaio restano dunque la

‘Flowers of Taiwan’ : Maxxi ospita rassegna cinematografica maestro Tsai Ming Liang : Roma – Da secoli l’isola di Taiwan rappresenta uno dei principali snodi culturali geopolitici ed economici dell’estremo oriente. Dal 6 all’8 settembre, a Roma, il Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo, in collaborazione con Asiatica Film Festival e grazie al sostegno di In Between Art Film organizza la rassegna di videoarte e cinema Flowers of Taiwan, con un ricco programma di proiezioni (Video gallery e ...

Fong Fei-Fei - chi è la star della musica pop in Taiwan celebrata da Google : E’ giorno di commemorazioni importanti oggi a Taiwan e anche sulla home page del celebre motore di ricerca Google. Infatti proprio il 20 agosto 2019 avrebbe compiuto 66 anni Fong Fei-Fei (vero nome Lin Chiu-luan), famosissima cantante folk in Taiwan e in tutta l’Asia. La star si è spenta a soli 58 anni nel 2012 per un tumore ai polmoni. Il suo repertorio era caratterizzato da canzoni romantiche e sognanti. In 40 anni di carriera Fong ...

Usa - F-16 a Taiwan per 8 mld di dollari : 17.28 La Casa Bianca ha dato il via libera per la vendita di caccia F-16 a Taiwan per un valore di 8 miliardi di dollari. Lo rendono noto fonti del Dipartimento di Stato. La decisione, che non dovrebbe vedere l'opposizione del Congresso, non mancherà di irritare Pechino, che considera Taiwan come una sua provincia ribelle. La vendita dei 66 caccia costituirebbe una delle più ingenti transazioni belliche tra gli Stati Uniti e l'isola.

CAOS HONG KONG/ Taiwan e Usa lasciano una sola scelta a Pechino : Per Pechino è assolutamente decisivo riuscire a controllare le rivolte che si stanno verificando in queste settimane a HONG KONG

Terremoto a Taiwan : oscillano i grattacieli di Taipei - morta una donna [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo 5.9 (dati USGS) ha scosso l’isola di Taiwan alle 05:28 del mattino ora locale (le 23.28 in Italia). Il sisma ha colpito in particolare la città di Ilan, nel nordest del Paese. L’epicentro è stato individuato nell’oceano, a 16 km sudest da Su’ao e l’ipocentro a circa 10 km. I grattacieli della capitale Taipei hanno oscillato, svegliando di soprassalto la gente. Una donna è morta a New Taipei ...

Taiwan - sisma 5.9 - oscillano grattacieli : 1.25 Un sisma di magnitudo 5.9 ha colpito l'isola di Taiwan, secondo l'Istituto di studi geologici statunitense alla 5:28 ora locale (21:28 GMT) ad una profondità di 10km nella contea di Yilan, nel nord-est del Paese. Le autorità locali hanno misurato il sisma ad una magnitudo di 6,0. I grattacieli della capitale Taipei hanno oscillato, svegliando di soprassalto la gente.Taiwan, situata all'incrocio di due placche tettoniche,è spesso oggetto ...