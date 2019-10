Taglio parlamentari | ok in Commissione alla Camera Il testo va in aula il 7 ottobre

Taglio parlamentari - arriva il primo sì : 14.43 Via libera della commissione Affari costituzionali della Camera alla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. E' il primo voto sulle riforme per la nuova maggioranza di governo giallo-rossa. Votano a favore, a quanto si apprende, M5S, Pd, Italia Viva e LeU.Due voti contrari,da FI e +Europa. Assenti i deputati di Lega e FdI. Cambia il relatore: sarà il presidente della Commissione,Brescia (M5S). Il testo è atteso in ...

Taglio dei parlamentari - c’è l’ok della Commissione alla Camera : Favorevole la maggioranza, no da Forza Italia e +Europa. Assenti Fratelli d’Italia e Lega. Il testo in Aula il 7 ottobre

Taglio dei parlamentari - commissione della Camera approva : contrari Fi e + Europa. Assenti Lega e Fdi. Ddl in Aula il 7 ottobre : La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato la riforma costituzionale per il Taglio dei parlamentari. Hanno votato a favore, a quanto si apprende, i partiti della maggioranza e contro Forza Italia (presente con un solo parlamentare) e +Europa. Assenti i deputati di Lega e Fratelli d’Italia. E’ stato votato il mandato al nuovo relatore Giuseppe Brescia, che è presidente della commissione. Il testo è atteso in Aula il 7 ...

Via libera in Commissione al Taglio dei parlamentari. Il 7 ottobre la riforma alla Camera : La Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato la riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari. Hanno votato a favore, a quanto si apprende, i partiti della maggioranza e contro Forza Italia (presente con un solo parlamentare) e +Europa.Assenti i deputati di Lega e Fratelli d’Italia. È stato votato il mandato al nuovo relatore Giuseppe Brescia, che è presidente della Commissione. Il testo è ...

Taglio dei parlamentari - commissione della Camera approva : contrari Fi e + Euorpa. Assenti Lega e Fdi. Ddl in Aula il 7 ottobre : La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato la riforma costituzionale per il Taglio dei parlamentari. Hanno votato a favore, a quanto si apprende, i partiti della maggioranza e contro Forza Italia (presente con un solo parlamentare) e +Europa. Assenti i deputati di Lega e Fratelli d’Italia. E’ stato votato il mandato al nuovo relatore Giuseppe Brescia, che è presidente della commissione. Il testo è atteso in Aula il 7 ...

**Riforme : ok Affari costituzionali a Taglio parlamentari - il 7 ottobre in aula** : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – La commissione Affari costituzionali della Camera ha dato il via libera al ddl sul taglio del numero dei parlamentari. Assenti al voto Lega e Fdi. E’ stato votato anche il mandato al relatore Giuseppe Brescia, presidente di commissione. Il testo andrà in aula il 7 ottobre. L'articolo **Riforme: ok Affari costituzionali a taglio parlamentari, il 7 ottobre in aula** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini : "Ha fatto cadere il governo per evitare il Taglio dei parlamentari" : "Nessuno mi toglie dalla testa che il taglio dei parlamentari sia una delle ragioni per cui provarono a far cadere il governo, quando mancavano due ore di lavoro alla Camera". Luigi Di Maio, intervistato da Serena Bortone, ad Agorà su Raitre, attacca Matteo Salvini: "Il taglio dei parlamentari sarà

Ius Culturae - Orfini : “Basta rinvii o vincerà Salvini. Per M5s no priorità? Per noi non lo è Taglio parlamentari - ma lo votiamo”. E punge Renzi : Per Luigi Di Maio “non è una priorità“, per Matteo Renzi “non deve diventare un tormentone”. E anche in casa Pd c’è chi frena già. Se il provvedimento sullo Ius Culturae inizierà (di nuovo) il percorso alla Camera giovedì prossimo, 5 ottobre, il suo percorso rischia di finire presto dimenticato, in nome della pax di governo. Eppure, al Nazareno c’è chi spinge affinché la riforma non venga nuovamente ...

Matteo Renzi e Matteo Salvini - "mattanza in aula" : perché il Taglio dei parlamentari può punirli : Il taglio dei parlamentari stroncherà tutte le speranze dei transfughi di trovare un posto altrove. perché sarà una vera mattanza. Le campagne acquisti dei due Mattei, Renzi e Salvini sono solo sulla carta, perché dopo l'approvazione della riforma i partiti dovranno ridurre drasticamente le poltrone

De Luca : “Taglio parlamentari? Viene presentato come sbarco in Normandia e invece è una cosa inutile - una scempiaggine demagogica” : “Il taglio dei parlamentari? La riduzione di 300 poltrone Viene presentata come una sorta di sbarco in Normandia, la vittoria della guerra mondiale. Ma è una cosa inutile, una scempiaggine totalmente demagogica“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv. “Faccio una domanda semplice – continua – Se le rappresentanze parlamentari sono ...

"Se si sbaglia il Taglio dei parlamentari si mette a rischio la democrazia" : In un'intervista a la Repubblica, la costituzionalista Lorenza Carlassarre dice di non esser mai stata contraria al taglio del numero dei parlamentari, e “non per ragioni di risparmio, perché le questioni economiche, quando si tratta di istituzioni della democrazia, non possono valere” bensì “perché molti membri della Camera non sono attivi, ma appaiono passivi, quindi scarsamente utili, e possono costituire, nel peggiore dei casi, canali di ...

Nicola Zingaretti - baratto Pd-M5s sul Taglio dei parlamentari : in cambio il proporzionale puro? : I Cinque Stelle possono reputarsi soddisfatti dopo il via libera del Pd al taglio dei parlamentari, presentato alla Camera il 7 ottobre. Una decisa accelerata, tanto che la riforma potrebbe vedere la luce addirittura il giorno dopo, momento in cui si cancelleranno 345 parlamentari (230 in meno alla

Renzi : “Per Prodi Italia Viva è uno yogurt? Veramente lo chiamavano ‘er Mortadella’. Taglio parlamentari? Lo voterò - non sono rosicone” : “Prodi mi ha preso in giro definendo Italia Viva “uno yogurt”. Detto tra di noi con un sorriso, Prodi è l’ultimo a poter parlare di cibo e politica, visto che lo chiamano ‘er Mortadella’. Quindi, eviterei nel suo caso”. Risponde così, a L’Aria che Tira (La7), il fondatore di Italia Viva, Matteo Renzi, alla battuta pronunciata da Romano Prodi sul neo-partito dell’ex segretario dem. Renzi poi attacca il Pd: “Se c’è una cosa bella in Italia Viva è ...

Renzi : «Taglio dei parlamentari? C’è un accordo quadro per votare tutti» : Renzi a tutto campo quello che interviene a 24Mattino, programma di approfondimento politico di Radio 24. Sotto la lente, taglio dei parlamentari e Manovra, l’alleanza con il Movimento 5 Stelle come stratagemma per fermare Salvini e l’indagine sulla fondazione Open