Scienza | lo smog riduce le prestazioni degli studenti durante gli esami

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) L‘inquinamento atmosferico è dannoso per gli, lo rivela uno studio a opera della London School of Economics. Secondo gli esperti loè in grado di compromettere i voti in pagella. La ricerca ha rilevato che gliesposti a livelli elevati di inquinamento hannopeggiorigli. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno confrontato ledi 2.400che hanno sostenuto gliin aree diverse. Ebbene, dai risultati e’ emerso che quando l’aria era “sporca”, cioe’ con alte concentrazioni di PM10, oltre i limiti stabiliti dall’Organizzazione mondiale della sanita’, lesi sono ridotte di due punti percentuali. Il limite dell’Oms per PM10 e’ di 50 microgrammi per metro cubo. Lo studio ha rivelato che alcune aule per gliavevano livelli di ...

battistabd : @MPenikas @Sabina1956 @etventadv @74_pippo @KellerZoe @valy_s Ragiono con le evidenze dimostrabili in concreto nn c… -