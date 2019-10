Scandalo Doha Un Mondiale con gli spalti vuoti e atleti ridotti allo sfinimento

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) Lo. E’ così che più o meno si possono riassumere i Mondiali di calcio nella capitale del Qatar. Abbiamo scritto dei ritiri e degli svenimenti in unche, come scrive oggi Emanuela Audisio su Repubblica, va in scena “in una sauna senza autunno dove si fatica a respirare, 38 gradi di giorno, nessuno in giro”. Le gare vengono disputate su strada a 34 gradi con il 75% di umidità. Si parte a mezzanotte e si arriva alle 4,30 del mattino. Gli effetti, a queste temperature, sono svenimenti, vomito, crisi intestinali,che crollano al traguardo. “Se arrivi però ti assiste il medico, ci mancherebbe. Prima ti pugnalo di fatica, poi ti porto in ospedale”. Persino leetiopi si sono dette indignate. “Caldo opprimente, da noi in queste condizioni le gare non si fanno”. La Iaaf si giustifica, dicendo che la scelta diè ...

