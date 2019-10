Morta durante raschiamento,3 a processo

Tre medici milanesi sono indagati e andranno a udienza preliminare il 10 dicembre per la morte di una 40enne sottoposta a undopo un aborto spontaneo. I tre medici,un intervento considerato di routine, perforarono per errore l'utero della paziente, causando una forte emorragia. Per l'accusa la donna morì dissanguata a causa della decisione dei medici di non asportare l'utero, limitandosi a praticare delle trasfusioni di sangue. L'accusa è di omicidio colposo.(Di martedì 1 ottobre 2019)