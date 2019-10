Il Volo festeggia dieci anni di carriera su Canale 5

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 1 ottobre 2019) IlEra il 2009 quando Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto – dal palco di Ti lascio una Canzone – hanno spiccato Il. Ed è proprio in televisione, dove tutto è partito, che i tre tenori tornano perredi, di riconoscimenti oltreoceano senza precedenti per i giovani cantanti di oggi e una capacità unica di mischiare lirica e pop, tradizione e modernità. I tre tenori, attraverso i loro profili social, hanno diffuso il promo che annuncia – prossimamente su5 (e non Rai 1, dove tutto è realmente iniziato) – lo show 10thversary. Come anticipato da Sorrisi, si tratta del concerto con cui Ilha aperto lo scorso 16 giugno il tour estivo nella suggestiva location di Cava del Sole di Matera. Inizialmente prevista su Rai 1, la serata evento nella città dei sassi cambierà dunque casacca e sarà trasmessa ...

