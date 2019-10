Google Pixel 4 XL è già disponibile all’acquisto in Rete a 1 100 euro

LineageOS 17.0 con Android 10 in versione non ufficiale debutta sui Google Pixel : I possessori di Google Pixel e Pixel XL da oggi hanno un’alternativa in più all’ambiente stock per vivere l’esperienza di Android 10. È disponibile infatti la LineageOS 17.0 basata sull’ultima evoluzione del robottino verde di Google, sia pure in versione non ufficiale. Ne dà notizia XDA con un thread dedicato alla ROM nuova arrivata, una tra le più apprezzate dagli amanti del modding. Tuttavia ci sono degli elementi da ...

Altro ancora sui Google Pixel 4 : ecco novità software - funzioni - render e possibile data d’acquisto : Mancano due settimane alla presentazione di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL e dopo aver scoperto tutto sulla scheda tecnica e sul design, le indiscrezioni si stanno concentrando sul lato software, per il quale sembrano essere in arrivo nuove funzioni, molte delle quali saranno presto disponibili per tutti. Scopriamo allora gli ultimi aggiornamenti, novità legate ad Android 10, le applicazioni che possono già essere testate e qualche ...

Perché dovreste passare a un Pixel 4? Ve lo dice Google con questi video : Il team di Google è consapevole che addetti ai lavori e appassionati di tecnologia ormai sanno cosa attendersi dalla serie Google Pixel 4 e, pertanto, senza aspettare la loro presentazione ufficiale ha già dato il via alla nuova campagna pubblicitaria #SwitchtoPixel. A differenza di quella dello scorso anno, dedicata soprattutto agli utenti iPhone (ai quali veniva “consigliato” di passare al Google Pixel 3), la nuova campagna del ...

Ecco i file APK di alcune nuove app di Google Pixel 4 (download) : In attesa del lancio della serie Google Pixel 4, continuano ad essere caricati in Rete file APK delle applicazioni che caratterizzeranno i nuovi smartphone L'articolo Ecco i file APK di alcune nuove app di Google Pixel 4 (download) proviene da TuttoAndroid.

Nuovo hands-on per Google Pixel 4 XL - con dettagli su finiture - riconoscimento facciale e fotocamere (aggiornata) : Un presunto Google Pixel 4 XL spunta in un hands-on, grazie al quale possiamo apprezzare tanti dettagli su design, finiture, fotocamera, display e non solo: scopriamo il Nuovo smartphone targato Big G in anticipo! L'articolo Nuovo hands-on per Google Pixel 4 XL, con dettagli su finiture, riconoscimento facciale e fotocamere (aggiornata) proviene da TuttoAndroid.

Impossibile sbloccare i Google Pixel con il PIN : dispositivi fuori uso : Come emerso sulle pagine del forum di supporto Google, i Google Pixel sembrano soffrire di un bug che ne inibisce il regolare funzionamento. In buona sostanza, una volta inserito il PIN di sblocco, il device, invece di accedere alla schermata principale, mostra nuovamente quella di blocco. Il disturbo pare ricollegarsi ad uno degli ultimi upgrade effettuati, e sembra aver colpito soltanto gli utenti che utilizzano, come misura di sicurezza, i ...

Motion Sense funzionerà in 38 Paesi e solo in alcune app al lancio di Google Pixel 4 : Ecco in quali Paesi e in quali app musicali saranno utilizzabili le gesture della funzionalità Motion Sense grazie a Project Soli, ovviamente su Google Pixel 4 e Pixel 4 XL. L'articolo Motion Sense funzionerà in 38 Paesi e solo in alcune app al lancio di Google Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Nuove anticipazioni sul software di Google Pixel 4 : temi - sfondi e launcher : A poche settimane dalla presentazione ufficiale, scopriamo altre novità software che accompagneranno Google Pixel 4 e Pixel 4 XL. L'articolo Nuove anticipazioni sul software di Google Pixel 4: temi, sfondi e launcher proviene da TuttoAndroid.

Google compie 21 anni e vi regala uno sconto del 21% valido su tutto - Pixel compresi : Oggi Google compie 21 anni e, per l’occasione, ha deciso di voler festeggiare questo importante avvenimento con tutti regalando un importante sconto su tutti i suoi prodotti presenti sullo Store ufficiale. Ebbene sì: il codice sconto è B-Google21, va inserimento durante la fase di pagamento e vi permetterà di risparmiare ben il 21% su tutto […] L'articolo Google compie 21 anni e vi regala uno sconto del 21% valido su tutto, Pixel ...

Google Pixel 4 XL porterà Assistant rinnovato - selfie di qualità e uno sblocco col volto con dei limiti : Google Pixel 4 XL compare in una nuova prova riguardante Assistant, la fotocamera anteriore e il nuovo sistema di sblocco tramite riconoscimento del volto. L'articolo Google Pixel 4 XL porterà Assistant rinnovato, selfie di qualità e uno sblocco col volto con dei limiti proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna i Pixel 3 ed i Pixel 3a : ignote - tuttavia - le novità : La build in questione reca il codice QP1A.190711.020.C3 e la versione di Android che ne deriva post installazione è ancora la 10.0 L'articolo Google aggiorna i Pixel 3 ed i Pixel 3a: ignote, tuttavia, le novità proviene da TuttoAndroid.

Un bug impedisce lo sblocco con il PIN di vari Google Pixel : Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti che lamentano un bug che sembra affliggere i Google Pixel di varie generazioni. Ecco tutti i dettagli L'articolo Un bug impedisce lo sblocco con il PIN di vari Google Pixel proviene da TuttoAndroid.

Colorazioni e prezzi dei Google Pixel 4 : la soffiata dall’Irlanda : Vi avevamo già anticipato che i Google Pixel 4 sarebbero potuti costare qualcosina in più rispetto all'attuale generazione, o comunque non vedere ribassati i loro prezzi, trattandosi di un top di gamma in piena regola. Le indiscrezioni del giorno provengono da un rivenditore irlandese, che fornisce informazioni relativamente alle Colorazioni in cui i dispositivi verranno resi disponibile e sui prezzi di vendita che gli saranno applicati. Le ...