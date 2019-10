Gigi Hadid | sangue freddo con l’infiltrata sulla passerella di Chanel

Irrompe in passerella durante la sfilata di Chanel. Tocca alla famosa modella Gigi Hadid cacciare l’intrusa (VIDEO) : Imbucarsi ad una sfilata è il sogno di tante fashion victims, ma imbucarsi sulla passerella insieme alle modelle è veramente un’impresa: ci è riuscita Marie Benoliel, comica francese che oggi ha fatto capolino sulla passerella di Chanel (nientemeno!) trovandosi faccia a faccia con la supermodella Gigi Hadid, che ha provato a portarla via prima che intervenisse la sicurezza. Marie Benoliel ha un canale youtube che è una dichiarazione d’intenti: ...

Il presunto fidanzato di Gigi Hadid ha risposto ai rumors sulla loro relazione per la prima volta : Lui è Tyler Cameron, star dei reality USA The post Il presunto fidanzato di Gigi Hadid ha risposto ai rumors sulla loro relazione per la prima volta appeared first on News Mtv Italia.

Fedez alla festa con Gigi Hadid : «Abbiamo iniziato a ballare…». Chiara Ferragni reagisce così : Chiara Ferragni, Fedez alla festa con Gigi Hadid: «Abbiamo iniziato a ballare…». Lei reagisce così. Il rapper milanese ha realizzato il suo desiderio, trascorrere una serata con la super top model americana. L’occasione era la festa organizzata da Donatella Versace in onore di Jennifer Lopez, che ha chiuso la sfilata con lo storico jungle dress. Chiara Ferragni e Fedez hanno documentato la festa su Instagram. In una delle stories, ...

Fedez - che ha un debole per Gigi Hadid (in abito da sposa)

Gigi Hadid e Tyler Cameron - possiamo parlare di amore? : Gigi Hadid e Tyler CameronGigi Hadid e Tyler CameronGigi Hadid e Tyler CameronGigi Hadid e Tyler CameronGigi Hadid e Tyler CameronGigi Hadid e Tyler CameronGigi Hadid e Tyler CameronGigi Hadid e Tyler CameronIl rapporto tra Gigi Hadid e Tyler Cameron procede a gonfie vele, questo è sicuro. Il gossip americano, però, si è spaccato in due nel tentativo di appiccicare un’etichetta alla relazione: da una parte, infatti, ci sono quelli convinti che ...

Demi Lovato come Gigi Hadid : un amore da «The Bachelorette»

Addio alla nonna di Gigi e Bella Hadid : Lutto in casa Hadid. Ans van den Herik, nonna di Bella, 22 anni, e Gigi, 24, mamma dell’ex top model Yolanda, è morta a 78 anni. Era da tempo malata di cancro. Le due nipoti, a lei legatissime, l’hanno voluta ricordare anche via social, con una serie di emozionanti messaggi. «Riposa in pace», ha scritto la maggiore Gigi, condividendo una foto di lei bambina insieme alla nonna. «Ha combattuto il cancro sei volte nella sua vita con ...