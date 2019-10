Campagna abbonamenti SSC Napoli | prezzi al ribasso per le restanti 16 gare

Il Napoli rilancia la Campagna abbonamenti : Il Napoli ha annunciato un nuovo prolungamento della campagna abbonamenti. A partire dalle 12 di oggi sarà possibile sottoscrivere le tessere a prezzi ulteriormente ritoccati verso il basso. Questo in virtù del fatto che le partite giocate al San Paolo sono state già tre (Samp, Cagliari e Brescia). Secondo il nuovo listino, al netto della prevendita di 10 euro, l’abbonamento in Tribuna Autorità costa 2.526 euro, in Tribuna Posillipo 840 euro, in ...

Repubblica : il Napoli prolunga la Campagna abbonamenti fino a dopo la Samp : Il Napoli ha deciso di prolungare la campagna abbonamenti fino a dopo la partita di sabato contro la Sampdoria. La notizia è su Repubblica Napoli. Non si conosce ancora la data di chiusura, si sa solo che c’è ancora possibilità di sottoscrivere le tessere. Intanto, è stato raggiunto il traguardo degli 11mila abbonamenti. Superiori ai 6900 della scorsa stagione, ma senza che si sia verificato il boom tanto atteso. Nonostante il restyling ...

Palermo - riapre la Campagna abbonamenti : obiettivo 10 mila : Nonostante i problemi societari degli ultimi tempi, tra i tifosi del Palermo l’entusiasmo non manca. Ed è proprio in virtà di questo stato d’animo che il club siciliano ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti. Fissato l’obiettivo: sfondare quota 10 mila tessere. Raggiungere il target desiderato non sembra essere poi così difficile: al momento le […] L'articolo Palermo, riapre la campagna abbonamenti: obiettivo 10 ...

Del Genio : “Campagna abbonamenti non decolla? Il club deve essere chiaro con i tifosi : gli stipendi sono già al limite…” : Il parere di Del Genio sulla campagna abbonamenti Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli queste le sue dichiarazioni riguardo il mancato decollo della campagna abbonamenti del Napoli: “Non so come il Napoli ci arriverà alla sfida con la Sampdoria. Si torna dalle nazionali, poi c’è anche la sfida al Liverpool subito dopo e quindi credo vedremo 5-6 giocatori diversi. Campagna abbonamenti non ...

Napoli - langue la Campagna abbonamenti : circa 8.500. A Bari sono 6mila : langue la campagna abbonamenti del Napoli. Nonostante la riduzione di prezzo del 30%, la corsa al tesseramento finora non c’è stata. I dati sono fermi a circa 8.500 abbonamenti uno dei dati più bassi della Serie A. A Bari, serie C, sono a seimila abbonamenti. Non riportiamo nemmeno i numeri delle altre squadre, sarebbe troppo mortificante. Dati che la dicono lunga sul luogo comune – durissimo a morire – del grande pubblico di Napoli. ...

La Torres si presenta - serata di festa : saranno svelate le nuove maglie e lanciata la Campagna abbonamenti : Per il terzo anno consecutivo la Torres si presenta davanti ai propri tifosi, nel cuore della città, in piazza Sant’Apollinare, ospite della serata “Adotta una piazza” organizzata dal Gremio dei Contadini alla vigilia della Discesa dei Candelieri. Tradizione e identità accompagnano il nuovo corso rossoblù e lo storico incontro tra la più antica società sportiva cittadina e la manifestazione più sentita dai sassaresi si sposa ogni anno con ...

Cagliari - riaperta la Campagna abbonamenti fino al 20 agosto : campagna abbonamenti Cagliari. L’inizio della stagione 2019-2020 si avvicina e il Cagliari, protagonista di una serie di acquisti davvero interessanti, punta a essere protagonista con il sostegno dei propri tifosi. Il club sardo ha così deciso di riaprire, a partire da oggi la campagna abboamenti per offrire la possibilità, a chi non lo avesse ancora […] L'articolo Cagliari, riaperta la campagna abbonamenti fino al 20 agosto è stato ...

Campagna abbonamenti - il Napoli conferma : già superata la quota del 2017- 2018 : Prosegue a gonfie vele la Campagna abbonamenti del Napoli per il Campionato di Serie A 2019-20. E’ stata già superata la quota abbonati dell’ultima Campagna della stagione 2017/18, circa 10mila tessere già vendute. Di seguito vi riproponiamo prezzi e dettagli della Campagna abbonamenti: “Prosegue la Campagna abbonamenti per il Campionato di Serie A 2019-20, iniziata il 25 luglio. L’emissione dell’abbonamento sarà ...