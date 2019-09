Roma | delitto di Meredith Kercher | concessa dai giudici la semilibertà a Rudy Guede

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019), riconosciuto dalla giustizia italiana come unico colpevole dell’omicidio di, potrà uscire ogni giorno dal carcere di Viterbo, anche se per poche ore. Idel tribunale dihanno accolto in parte l’istanza presentata dai legali dell’ivoriano che chiedeva gli arresti domiciliari, concedendogli la detenzione in un regime di. Gli avvocati avevano anche cercato di ottenere l’affidamento ai servizi sociali per il loro assistito, che sta scontando una condanna a 16 anni di reclusione per ildella studentessa inglese, ma questa seconda istanza è stata respinta. Tuttavia, orasarà autorizzato a lasciare la casa circondariale per alcune ore al giorno: andrà a lavorare presso il Centro studi criminologici di Viterbo, per poi rientrare la sera nell'istituto penale. Un detenuto dal comportamento esemplare Quindi ihanno ...

