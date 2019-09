OnePlus 7T o OnePlus 7 Pro | quale scegliere? Ecco qualche consiglio

OnePlus 7T non supporta la ricarica wireless - ecco la spiegazione ufficiale del perché : Il CEO Pete Lau ha spiegato per quale motivo OnePlus 7T non dispone di ricarica wireless: la tecnologia proprietaria ha ancora qualche problema. L'articolo OnePlus 7T non supporta la ricarica wireless, ecco la spiegazione ufficiale del perché proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro in offerta a 589 Euro ma ancora per poco tempo : È il momento giusto per acquistare il OnePlus 7 Pro ora che si trova in sconto di oltre 150 Euro in questi due negozi. Il top di gamma della casa cinese a cui non manca davvero nulla.

OnePlus 7T è con Android 10 ha tre fotocamere e uno schermo da 90 Hz : OnePlus ha aggiornato lo smartphone di fascia media OnePlus 7 con il nuovo modello OnePlus 7T. Analogamente al predecessore, presenta una scheda tecnica con molti connotati tipici dei top di gamma. Sebbene imponga qualche rinuncia, compensa con altre caratteristiche degne di nota. Quello è che è certo è che costituisce un miglioramento rispetto al predecessore che abbiamo provato a giugno di quest'anno. Abbiamo in prova OnePlus 7T da ...

OnePlus 7T : caratteristiche - uscita e prezzo. La recensione di GQ : Appena 4 mesi dopo l'uscita di OnePlus 7 Pro, la casa cinese guarda avanti e annuncia OnePlus 7T, l'aggiornamento del suo modello «economico» che punta a prendere le caratteristiche vincenti della versione premium per portarle su una fascia di prezzo più bassa. «OnePlus si impegna costantemente per offrire la migliore tecnologia ai propri utenti», ha dichiarato Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus.

L'aggiornamento day one di OnePlus 7T migliora display e fotocamera. Disponibili anche gli sfondi e la rinnovata app SMS : I possessori di OnePlus 7T possono aspettarsi un file OTA in attesa di essere scaricato dopo la prima accensione del dispositivo, il quale apporta alcune modifiche che migliorano esperienza con il nuovissimo smartphone. OnePlus ha anche rilasciato in India l'aggiornamento per l'app SMS preinstallata, inoltre gli sfondi di OnePlus 7T sono Disponibili al download.

OnePlus userà solo Fluid Display a 90 Hz - arrivano OnePlus Pay e Bullets Wireless 2 in verde : Carl Pei, co-fondatore di OnePlus, ha dichiarato che il "Fluid Display" sarà parte integrante di tutti i prossimi modelli dell'azienda. Ecco tutti i dettagli

OnePlus TV è ufficiale con schermo QLED 4K da 55 pollici e soundbar integrata : OnePlus TV è stata presentata ufficialmente con schermo QLED-backlit Vertical Alignment e risoluzione 4K da 55 pollici, soundbar integrata e OxygenPlay.

Cosa cambia con il modello 7t di OnePlus : Presentare un nuovo smartphone top di gamma ogni sei mesi è da tempo un trend e se i grandi produttori come Huawei e Samsung hanno imparato a differenziare gli eventi - prima la serie S, poi il Note per la casa coreana; prima la sere P, poi la Mate per quella cinese - OnePlus ha adottato come filosofia il miglioramento dello stesso modello. Soprattutto attingendo ai feedback che vengono dalla comunità di clienti: la caratteristica ...

Recensione OnePlus 7T : si torna ai fasti di un tempo : La nostra Recensione completa di OnePlus 7T, uno smartphone che ci è piaciuto quasi in tutto e che rimette nei giusti binari la ex-start up cinese.

OnePlus 7T è ufficiale : il flagship killer si rinnova e alza la posta : OnePlus 7T è stato ufficializzato oggi. In questo articolo evidenziamo le differenze con OnePlus 7 e tutti i punti di forza del nuovo "flagship killer"

OnePlus 7T - la nostra recensione : La famiglia si allarga, dopo i capostipiti della nuova gamma di prodotti della Serie 7 usciti la scorsa primavera, ora tocca al brillante OnePlus 7T farsi largo nell'affollata arena degli smartphone. L'ultima creatura dell'azienda cinese, lo diciamo subito, ha caratteristiche e prezzo (559 euro) adeguati a stuzzicare l'interesse di una vasta potenziale platea. Certo, la competizione è più che mai agguerrita ma il nuovo dispositivo di OnePlus ha ...

Gli sviluppatori portano Android 10 su Redmi Note 4 - Redmi 6 Pro - OnePlus 5 e 5T - LG V30 e Galaxy Tab S5e : Se utilizzate un dispositivo relativamente datato potete optare per le ROM personalizzate basate su Android 10 che hanno iniziato a comparire in tutti i forum di XDA. Gli ultimi dispositivi che ricevono aggiornamenti non ufficiali di Android 10 includono Xiaomi Redmi Note 4, Redmi 6 Pro, OnePlus 5 e 5T, LG V30 e Samsung Galaxy Tab S5e.

Android 10 su OnePlus 5 e OnePlus 5T arriverà ma dovrete pazientare : Il team di OnePlus ha confermato che anche su OnePlus 5 e OnePlus 5T arriverà l'aggiornamento ad Android 10. Scopriamo insieme quando

