Movida | controlli a Roma Nord | 6 fermati e multe a locali pari a 20mila euro

Palermo : controlli nei locali della Movida - multe per quasi duemila euro : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Apparecchiature musicali sequestrate e multe per quasi duemila euro. Proseguono i controlli della polizia municipale sui locali della movida di Palermo. Nel mirino questa volta sono finiti due locali di via Panneria e via Plauto dove gli agenti hanno sequestrato le apparecchiature musicali e denunciato il gestore del primo perché invadeva una porzione di suolo pubblico con tavoli e sedie. In via ...

Ferragosto : controlli Carabinieri Agrigento - un arresto e multe a locali Movida : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – E’ di un arresto e di numerose multe e denunce il bilancio di un servizio di controllo dei Carabinieri nell’agrigentino a Ferragosto. Da Menfi a Siculiana e da Realmonte a Licata, è scattato un vasto dispositivo di controllo del territorio, attuato dalla rete capillare delle Stazioni dei Carabinieri, lungo la fascia costiera ed in ogni comune della provincia. Sul campo, allo scopo “di ...

Ferragosto : controlli Carabinieri Agrigento - un arresto e multe a locali Movida (2) : (AdnKronos) – Tra Realmonte e Siculiana, le pattuglie dell’Arma, la notte di Ferragosto, durante un servizio di prevenzione in prossimità delle spiagge, hanno scoperto che presso tre lidi balneari erano in corso delle serate danzanti, alle quali stavano partecipando centinaia di giovani, senza che vi fossero le previste autorizzazioni. Pertanto, dopo aver fatto spegnere la musica e garantito il deflusso degli avventori, sono ...

Trastevere - controlli nella Movida : 4 arresti e 2 denunce : Roma – Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Trastevere, con il rinforzo di militari provenienti da altri Comandi del Gruppo Carabinieri di Roma, hanno nuovamente fatto scattare una capillare serie di controlli nell’area storica del quartiere Trastevere. Il bilancio del week end di verifiche e’ di 4 persone arrestate, altre 4 denunciate a piede libero, 28 sanzioni amministrative di vario genere ...