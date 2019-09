Clima | con certi personaggi in giro non è che ci meritiamo davvero l’estinzione?

Milan - disastro e vergogna! La Fiorentina danza nel Clima surreale di San Siro : è più grave la confusione o la paura? : Il Milan perde 1-3 contro la Fiorentina sotto i fischi di San Siro: rossoneri sotto di un uomo, in completa confusione mentale e tattica. Giampaolo sempre più sulla graticola Milan-Fiorentina 1-3, i fischi di metà San Siro, l’altra metà era già a casa a metà del secondo tempo. Si conclude così il match della domenica sera della 6ª Giornata di Serie A, in un clima a dir poco surreale. Il Milan, già contestato prima dell’inizio ...

Clima - Federcontribuenti : parità benzina-diesel per finanziare l’energia green : “C’è un grande bisogno di cambiare letteralmente aria in Italia e le manifestazioni in tutto il Paese lo testimoniano. Noi sfidiamo il Governo ad avere finalmente coraggio e di imboccare una scelta ecologica chiara, mettendo in campo una serie di iniziative coraggiose. La prima? Portare le accise sul diesel ad un livello che faccia arrivare i prezzi diesel/benzina allo stesso valore. Ciò porterebbe nelle casse dello Stato circa tre ...

Clima - l’11enne foggiano che ha manifestato da solo : ‘Gli adulti ci criticano perché vogliono nascondere ciò che lasceranno in eredità’ : In poche ore è diventato il simbolo italiano della battaglia per la salvaguardia del pianeta. Lui è Potito Ruggiero, ha undici anni e vive a Stornarella, a pochi chilometri da Foggia. Venerdì 27 settembre è sceso in piazza da solo per comunicare il suo personale messaggio alla sua comunità in occasione del terzo Global Strike For Future. La sua foto in piazza, solo col suo cartello, ha fatto presto il giro del web richiamando l’attenzione ...

Clima - il ministro Costa : “Sul DL andiamo avanti con la decisione - siamo in emergenza” : “Sul dl Clima vado avanti perché l’emergenza è sotto gli occhi di tutti e le coperture ci sono”. Lo dice il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in una intervista all’AGI. Il grande successo della marcia per il Clima dimostra in effetti che siamo ad un punto di svolta. Non è più possibile tirarsi indietro. “Ho sostenuto e sostengo l’urgenza di questo provvedimento – spiega il ministro – che ...

Conte : su Clima c'è un'attenzione nuova : 13.40 "Ieri una straordinaria partecipazione dei nostri giovani" alle marce per il clima del terzo Fridays For Future globale, "mio figlio di 12 anni ha fatto il primo sciopero della sua vita,gliel'ho concesso. I giovani che hanno riempito le piazze sono sensibili al problema dei cambiamenti del clima e questo ci deve far ben sperare". Lo ha detto il premier Conte in visita al Villaggio Coldiretti a Bologna."Vengo dall'assemblea generale ...

Clima - Conte : “Ieri il primo sciopero per mio figlio 12enne” : “Ieri c’è stata una straordinaria partecipazione dei nostri giovani” alle marce per il Clima del terzo Fridays For Future globale, “mio figlio di 12 anni ha fatto il primo sciopero della sua vita, gliel’ho concesso. I giovani che hanno riempito le piazze sono sensibili al problema dei cambiamenti del Clima e questo ci deve far ben sperare”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in visita al Villaggio ...

Greta Thunberg - il Climatologo Franco Prodi attacca : "Fenomeno inspiegabile - si concentri su cose più serie" : "La lotta al riscaldamento globale puoi farla se conosci la parte attribuibile all'uomo e quella attribuibile alla natura. Invece quel che sappiamo veramente del sistema è troppo poco per andare avanti su questa base". Così il climatologo Franco Prodi, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Gi

Nel foggiano un ragazzino manifesta da solo contro i cambiamenti Climatici : Una vicenda alquanto singolare si è verificata ieri, venerdì 27 settembre, a Stornarella, località del foggiano, dove un ragazzino di soli 12 anni ha manifestato da solo contro i cambiamenti climatici. Il piccolo ha preso un cartellone e si è recato in piazza, mostrando tutto il suo disaccordo su quanto sta avvenendo in materia ambientale nel mondo. Proprio ieri era in programma la terza mobilitazione globale contro i cambiamenti climatici ...

Dopo i #gretini dei Fridays for future arrivano i ribelli Climatici : "In piazza contro l'estinzione" : Città a rischio di "azioni di disobbedienza civile nonviolenta". I ribelli di Xr "Extinction Rebellion" promettono azioni...

Titoli e aperture : la rabbia dei ragazzi per i cambiamenti Climatici e i dubbi di Conte sul fine vita raccontati dai quotidiani in edicola : Le manifestazioni per l'ambiente degli studenti in Italia e in tutto il mondo, il fine vita con i dubbi del premier Giuseppe Conte sul “diritto alla morte” e le sue aperture ai medici obiettori, il tema dell'evasione fiscale e le ipotesi del governo sull'uso del contante e le carte di credito, tra sconti, bonus fiscali e aumenti, che riportano al centro il “caso Iva”, infine l'intesa nella maggioranza 5Stelle-Pd sui figli degli immigrati ...

Climate change - il 77 per cento di italiani si dice consapevole dei rischi : Il 77% degli italiani mostra consapevolezza e interesse per lo stato del clima, con una conoscenza di base sufficiente del fenomeno

Marcia per il Clima - Napoli invasa dagli studenti : «Basta con rifiuti e roghi» : «Dalla Terra dei Fuochi all'Amazzonia. Cambiamo il sistema, salviamo il pianeta» è scritto sullo striscione che ha aperto il corteo cui oggi hanno partecipato migliaia di...

Sciopero per il Clima a Milano - per i bimbi dei nidi è una festa inconsapevole. I genitori : “Sull’ambiente dobbiamo invertire la rotta” : Rossella ha due anni e non lo sa. Che l’ara di Spix, il pappagallo blu del film Rio, probabilmente non vola più nella foresta brasiliana già da 20 anni e che l’ultima speranza di vedere quell’esemplare in Amazzonia è riposta in una sessantina di uccelli in cattività. Gli hanno ridotto l’habitat, minacciato da disboscamento e agricoltura non sostenibile. Se Rossella e i suoi piccoli amici lo sapessero, non riuscirebbero a trattenere le emozioni. ...

Clima : Pose - 'politiche ambientali non si fanno con slogan' : Milano, 27 set. (AdnKronos) - “Ben vengano tutte le iniziative utili per far acquisire una maggiore consapevolezza nei giovani e nei cittadini sulle problematiche legate ai cambiamenti Climatici, ma è doveroso ricordare che le politiche ambientali non si fanno attraverso slogan e divieti". A dirlo è