ATP Pechino – Zverev non stecca all’esordio | Tiafoe si fa da parte dopo due set

Fonte : sportfair

(Di lunedì 30 settembre 2019) Alexandervincenell'ATP di: il tennista tedesco si sbarazza in due set di FrancesDue set vinti in 71 minuti, quanto basta ad Alexanderper strappare applausi al suo esordio nell'ATP di. Il tennista tedesco, attuale numero 6 al mondo, si è imposto con semplicità sullo statunitense Frances, attualmente numero 46 ATP.ha staccato il pass per gli ottavi di finale dell'ATP diaggiudicandosi i due set necessari al passaggio del turno con il punteggio di 3-6 / 2-6.

