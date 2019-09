A che ora inizia Barcellona-Inter e su che canale vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di lunedì 30 settembre 2019) Mercoledì 2 ottobre (ore 21.00 diretta tv su Sky Sport)scenderanno sul campo del Camp Nour per il secondo match del Girone F della Champions League 2019-2020. Le due squadre sono reduci da due pareggi nel primo impegno in questa competizione: i blaugrana hanno terminato il match contro Borussia Dortmund 0-0, grazie a una prova sontuosa del portiere tedesco Marc-André ter Stegen, decisivo per aver parato un calcio di rigore a Marco Reus; i nerazzurri sono stati fermati sull’1-1 a San Siro dal meno quotato Slavia Praga, pareggiando il match solo nei minuti di recupero con Nicolò Barella e mettendo in evidenza una condizione fisica non del tutto ottimale. Per questo motivo la sfida sul rettangolo verde iberico sarà importante per andare a delineare in maniera più precisa gli equilibri del raggruppamento. A che orae su chein ...

matteosalvinimi : #Salvini: hanno passato due mesi dicendo che questo folle governo nasceva solo per non fare aumentare l’IVA. Ora co… - GassmanGassmann : Dice il Premier che i ragazzi in piazza per i cambiamenti climatici “ci devono far ben sperare...” NO, non dobbiamo… - borghi_claudio : @CgaMaths Solito pensiero miope che accompagnò la tassa sulla nautica. Non le viene il sospetto che i beni di lusso… -