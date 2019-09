Palermo | nasce “via Giornale L’Ora” | per la 1ª volta in Italia una strada dedicata a una

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019) Ha raccontato la mafia, denunciandone sistema, azioni ed esponenti con inchieste e articoli. Ne ha anche pagato le conseguenze, durissime. Un attentato alla tipografia nel 1958 e l’uccisione di tre cronisti: Mauro De Mauro, Cosimo Cristina e Giovanni Spampinato. Ma l’impronta del quotidiano L’Ora rimarrà indelebile, anche per le strade di: la testata, da adesso in poi, darà il nome a una via del capoluogo siciliano, la stessa dove ha avuto la propria redazione per gran parte del Novecento. “È la primainche viene intitolata unaad un quotidiano: un messaggio importante per ricordare a tutti il ruolo di impegno civile che la stampa può rivestire nella nostra società”, scrive su Twitter il sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella. La cerimonia di intitolazione di “viaL’Ora” si è sin occasione ...

