Mal d’autunno | un aiuto da rodiola e ginseng Attenzione alla carenza di vitamina C | D e

Mal d’autunno : tristezza - stanchezza e malumore i sintomi più comuni. Ci sono 2 rimedi semplici ed efficaci : L’autunno è ormai arrivato e, quando poi sarà il momento del cambio d’ora, le giornate saranno via via più corte. Con meno ore di luce a disposizione e condizioni meteo più “opprimenti”, tanti italiani avvertono ansia e malumore. Ad angosciare maggiormente sono la perdita del senso del tempo e il timore di non riuscire a far tutto, secondo uno studio di “In a Bottle“. “Umore triste, irritabilità, astenia e stanchezza, maggior ritiro ...